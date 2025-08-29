Verslag workshop Flitsen op Locatie



Het belangrijkste wat ik op de workshop heb geleerd, is eigenlijk dat flitsen te leren valt (en mooie resultaten oplevert) als je goed blijft nadenken. Jij kunt het ook leren en het hoeft echt geen vermogen te kosten.



Volgens mij heb je dit nodig:



Een statief om je reportageflitser op te zetten (haal dat ding van je camera af!)

Een softbox waarin je die flitser bevestigt, voor mooi zacht licht.

Een flitser (mogelijk heb je die al maar heb je een ontvanger nodig om het signaal van de trigger te kunnen verwerken)

Een trigger op je camera om je flitser aan te sturen.

Wil jij ook gave foto's maken?

Je kunt nog verder gaan en bijvoorbeeld een tweede flitser aanschaffen voor een haarlichtje en kleurengels, maar dat kan altijd nog. Met de vier zaken hierboven kun je prachtige foto's maken.Ik raad je aan goed te kijken hoe je collega's te werk gaan en met hen te bespreken wat je moet doen om de foto zo te maken als je je had voorgenomen. Het niveau van de deelnemers loopt uiteen; je kunt veel leren van elkaar.Voor de rest is het vooral proberen, rustig blijven en goed nadenken, de foto's blijven checken op scherpte (en op het histogram) en tot slot: veel foto's maken en bekijken wat het effect is van kleine aanpassingen in flitssterkte, de plek waar de flitser staat en de afstand tot het model, ISO, sluitertijd en diafragma.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.