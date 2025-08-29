Verslag workshop Flitsen op Locatie

Meer: Workshop en opleiding
Verslag workshop Flitsen op Locatievrijdag 29 augustus 2025, 11:55 door Martin van Rooij | 108x gelezen | 0 reacties
Flitsen. Ik moest er vroeger niet aan denken, omdat het me altijd stress gaf. Zoveel dingen die er fout kunnen gaan. Dan sta je daar te hannesen met je apparatuur, jezelf afvragend wat je fout doet terwijl je model haast heeft of staat te vernikkelen van de kou.
Maar ik dacht ook: met wat goede uitleg lukt het misschien wel. Daarom meldde ik me aan voor de workshop Flitsen op locatie.
Toffe modellen
De workshop vond plaats in een vervallen boerderij op de grens van Brabant en Limburg. Een fotogenieke locatie waar wij, de zes deelnemers, met twee modellen aan de slag mochten.
Om met de modellen te beginnen: dát is fijn werken! Als ik 'gewone' mensen fotografeer, zijn ze vaak gestrest, onzeker of gehaast. Soms zeggen ze: 'Zeg maar hoe ik moet gaan staan.' Alsof ik dat weet! Zoveel ervaring heb ik niet.
De modellen Eva en Jasmijn hebben echter ervaring en vinden het leuk om te poseren. Heerlijk: iemand voor de camera die niet onzeker is!
Ze doen ook voorstellen: zal ik eens zus of zo gaan staan of liggen? Dat is heel prettig. Bovendien: na ieder gemaakte foto veranderen ze subtiel van houding. Daardoor krijg je niet vijf keer dezelfde foto, maar steeds een iets andere pose. Daardoor zie je snel wat werkt en wat niet.
Handmatig werken
Na een korte kennismaking vertelt Elja hoe hij zelf te werk gaat. Dat is verhelderend. Als je flitst, kun je het beste handmatig werken, liefst op een zo laag mogelijke ISO, al gaat dat niet altijd.
Je meet eerst het (omgevings)licht voor de achtergrond. Is die te licht of te donker, dan pas je de sluitertijd, het diafragma of de ISO aan. Daarna pas ga je bekijken hoe je het model goed kunt belichten met behulp van de flitser.
Te hard uitgelicht? Dan verlaag je de hoeveelheid flitslicht. Te donker? Dan meer licht erop. Ik bracht mijn eigen spullen (statief, softbox, trigger en flitser) mee om daar mee te oefenen, maar dat hoeft niet; Elja zorgt voor twee sets. Je krijgt een trigger waarmee je de flitser aanstuurt en leert hoe je daarmee de hoeveelheid licht kunt instellen.
Beredeneren
We werkten in twee groepen. Ieder groep bestond uit één model en drie fotografen. De fotografen wisselden elkaar zo om de tien minuten af. De middag vloog voorbij, dus je moet je tijd goed benutten om zoveel mogelijk te leren.
Flitsen is (volgens mij) een kwestie van heel veel oefenen en uitproberen, nadenken en goed redeneren. De achtergrond is te donker. Hoe los ik dat het beste op? De sluitertijd verlengen? Het diafragma verder opengooien of de ISO opschroeven? Als ik dat laatste doe, wordt mijn model ook lichter en dat wil ik niet.
Mijn model licht ik vooral uit met het flitslicht. Kortom: denk goed na wat je beoogt te bereiken en beredeneer goed wat je doet.
Het belangrijkste wat ik op de workshop heb geleerd, is eigenlijk dat flitsen te leren valt (en mooie resultaten oplevert) als je goed blijft nadenken. Jij kunt het ook leren en het hoeft echt geen vermogen te kosten.
Volgens mij heb je dit nodig:
- Een statief om je reportageflitser op te zetten (haal dat ding van je camera af!)
- Een softbox waarin je die flitser bevestigt, voor mooi zacht licht.
- Een flitser (mogelijk heb je die al maar heb je een ontvanger nodig om het signaal van de trigger te kunnen verwerken)
- Een trigger op je camera om je flitser aan te sturen.
Je kunt nog verder gaan en bijvoorbeeld een tweede flitser aanschaffen voor een haarlichtje en kleurengels, maar dat kan altijd nog. Met de vier zaken hierboven kun je prachtige foto's maken.
Ik raad je aan goed te kijken hoe je collega's te werk gaan en met hen te bespreken wat je moet doen om de foto zo te maken als je je had voorgenomen. Het niveau van de deelnemers loopt uiteen; je kunt veel leren van elkaar.
Voor de rest is het vooral proberen, rustig blijven en goed nadenken, de foto's blijven checken op scherpte (en op het histogram) en tot slot: veel foto's maken en bekijken wat het effect is van kleine aanpassingen in flitssterkte, de plek waar de flitser staat en de afstand tot het model, ISO, sluitertijd en diafragma.
Martin is een freelance tekstschrijver die ooit door een uitgever werd gevraagd interviews te combineren met portretfotografie. Die uitgever was tevreden over zijn foto's, hij niet. Martin ging cursussen volgen en investeerde in apparatuur en software.
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum.
