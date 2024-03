Flitsfotografie tip: Maak ook de foto met natuurlijk licht

Michiel

Natuurlijk licht (links) versus onderbelicht gecombineerd met flits (rechts)

Schakel gewoon even de ontsteker op je camera uit om te voorkomen dat de flitsers afgaan en schakel je camera over naar de automatisch, diafragmavoorkeuze of sluitertijdvoorkeuze stand.Een mooi voordeel is dat je later het verschil goed kunt terugzien en ook goed ziet wat de flitser toevoegt in je foto. Wellicht is de uiteindelijke foto met natuurlijk licht wel je favoriet.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.