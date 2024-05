Flitsfotografie tip: Plaats iets tussen je flitser en je model

Lenny - f/8, 1/80s, 100 ISO @ 70mm

Om hardere schaduwen te krijgen is het belangrijk om een kleine lichtbron te gebruiken. Dus bijvoorbeeld een kale flitser. De schaduwen worden zo beter zichtbaar in je foto.Een grotere, zachtere lichtbron zou zachte schaduwen opleveren waardoor het effect veel minder prominent is.Wat je tussen je licht en je onderwerp plaatst wordt ook vaak een 'gobo' genoemd.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.