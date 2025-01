Flitsfotografie tip: Spaar je batterijen

Janna - f/4, 1/160s, 400 ISO @ 45mm

Opnieuw opladen naar vol vermogen na het maken van een foto kost altijd meer tijd en energie dan wanneer je maar bijvoorbeeld 1/4de oplaadt. Naarmate de batterij leeg raakt duurt het bovendien ook nog langer.Het is dus slim om je flitser niet op vol vermogen te gebruiken, als dit voor jouw foto mogelijk is. Je kunt de benodigde flitskracht verminderen door het diafragma verder open te draaien (bijvoorbeeld van f/11 naar f/5.6 – 2x minder licht nodig).Ook kun je de lichtgevoeligheid hoger zetten. Bijvoorbeeld van 100 ISO naar 400 ISO. Je hebt dan nog maar een kwart van de hoeveelheid flitskracht nodig.Door het diafragma en de lichtgevoeligheid (ISO) van je camera aan te passen, kun je dus flink besparen op de benodigde flitskracht. Daardoor kun je vaker flitsen en sneller achter elkaar.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.