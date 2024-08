Review: SmallRig VB99 Pro mini V-mount batterij

In de gebruiksaanwijzing is een goed overzicht van de mogelijkheden terug te vinden.

Een duidelijk OLED-scherm

De VB99 Pro kan met een 100W GaN snellader via de USB-C-PD poort in slechts twee en een half uur volledig opgeladen worden. Het opladen kan ook via de D-tap aansluiting.De batterij is 107,2 x 73,2 x 55,2 mm groot en weegt ongeveer 660 gram.Veel V-mount batterijen hebben slechts een aantal leds als indicatie van de status. Wat deze batterij erg prettig in het gebruik maakt is het kleuren OLED-scherm. Daarop is uitgebreide informatie over de capaciteit en de aansluitingen te lezen.