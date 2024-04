Flitsfotografie tip: Studiofotografie is een goed startpunt

Fotograferen in een studio klinkt wellicht ingewikkeld, maar in feite is het werken in de studio eenvoudiger dan het flitsen op locatie. In een studio heb je namelijk de volledige controle over het licht. Je sluit het omgevingslicht meestal compleet uit en werkt alleen met het flitslicht.