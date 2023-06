Flitsfotografie tip: Verander de richting van je licht

Jip - f/3.2, 1/60s, 2500 ISO @ 85mm

Komt het licht van opzij of van achteren, dan geeft dit diepte aan je onderwerp. Bij indirect flitsen via het plafond of de muur doe je dit eigenlijk al. Het licht komt niet langer vanaf je camera, maar vanaf het oppervlak waarop je het licht weerkaatst.De richting van het je licht heeft ontzettend veel effect. Om dit goed te zien is het slim om eens je camera op statief te zetten en de flitser om je onderwerp te draaien. Maak telkens een foto om te zien wat het effect van het licht is. Je zult zien dat elke lichtrichting een specifiek effect heeft op je foto.Wanneer het licht vanaf een andere kant op je onderwerp valt zorgen de schaduwen van het licht ervoor dat je diepte gaat zien in je onderwerp. Schaduwen zijn wat dat betreft eigenlijk belangrijker dan het licht voor het eindresultaat van je foto.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.