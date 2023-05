Flitsfotografie tip: Werk met een softbox

Hannen - f/5.0, 1/50s, ISO 100 @ 55mm

Een softbox is in feite niks anders dan een grote doos met aan één kant wit materiaal erop gespannen waar het licht doorheen komt. Hoe groter het oppervlak van de witte stof, hoe zachter het licht.Voor portretfotografie heb ik de voorkeur voor een softbox die zo rond mogelijk is (een octabox, of nog ronder). De vorm van je licht zie je namelijk terug in de reflectie van de ogen van je onderwerp. Dan is een ronde vorm prettiger om naar te kijken dan een vierkante.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.