Flitsfotografie tip: De helderheid van je flits wordt aangegeven in vermogen

donderdag 12 februari 2026, 16:08 door | 50x gelezen | 0 reacties

Wanneer je flitst doe je dat met een bepaalde helderheid. Dit wordt aangegeven in de flitskracht van de flitser in de vorm van een breuk. Volledige helderheid (maximaal vermogen) staat dus op je flitser als 1/1.

Flitsvermogen instellen


Schroef je de flitskracht naar beneden dan ga je bijvoorbeeld naar 1/2. Je gebruikt dan dus maar de helft van het vermogen.

Een halvering van het licht komt op je camera ook neer op 1 stop. Dus stel dat je een foto maakt op f/8 en je hebt voor een goede belichting vol vermogen nodig, dan kun je dezelfde correcte belichting verwachten wanneer je op f/5.6 fotografeert terwijl je flitser op 1/2 staat.

Net zoals je op je camera standaard op 1/3 stops kunt instellen kan dat op de meeste flitsers ook. Flitsers kun je meestal van 1/1 tot 1/64ste instellen. Soms zelfs tot 1/256ste.

Bij elke stap (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128) halveer je dus de kracht van het licht van je flitser. Het is prettig als je een flitser hebt waarbij je het vermogen flink terug kunt schroeven.


Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie.


Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

