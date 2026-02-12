Flitsfotografie tip: De helderheid van je flits wordt aangegeven in vermogen



Schroef je de flitskracht naar beneden dan ga je bijvoorbeeld naar 1/2. Je gebruikt dan dus maar de helft van het vermogen.



Een halvering van het licht komt op je camera ook neer op 1 stop. Dus stel dat je een foto maakt op f/8 en je hebt voor een goede belichting vol vermogen nodig, dan kun je dezelfde correcte belichting verwachten wanneer je op f/5.6 fotografeert terwijl je flitser op 1/2 staat.



Net zoals je op je camera standaard op 1/3 stops kunt instellen kan dat op de meeste flitsers ook. Flitsers kun je meestal van 1/1 tot 1/64ste instellen. Soms zelfs tot 1/256ste.



Bij elke stap (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128) halveer je dus de kracht van het licht van je flitser. Het is prettig als je een flitser hebt waarbij je het vermogen flink terug kunt schroeven.





