Flitsfotografie tip: De helderheid van je flits wordt aangegeven in vermogen

Meer: Flitsfotografie
Flitsfotografie tip: De helderheid van je flits wordt aangegeven in vermogendonderdag 12 februari 2026, 16:08 door Elja Trum | 50x gelezen | 0 reacties
Wanneer je flitst doe je dat met een bepaalde helderheid. Dit wordt aangegeven in de flitskracht van de flitser in de vorm van een breuk. Volledige helderheid (maximaal vermogen) staat dus op je flitser als 1/1.
Schroef je de flitskracht naar beneden dan ga je bijvoorbeeld naar 1/2. Je gebruikt dan dus maar de helft van het vermogen.
Een halvering van het licht komt op je camera ook neer op 1 stop. Dus stel dat je een foto maakt op f/8 en je hebt voor een goede belichting vol vermogen nodig, dan kun je dezelfde correcte belichting verwachten wanneer je op f/5.6 fotografeert terwijl je flitser op 1/2 staat.
Net zoals je op je camera standaard op 1/3 stops kunt instellen kan dat op de meeste flitsers ook. Flitsers kun je meestal van 1/1 tot 1/64ste instellen. Soms zelfs tot 1/256ste.
Bij elke stap (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128) halveer je dus de kracht van het licht van je flitser. Het is prettig als je een flitser hebt waarbij je het vermogen flink terug kunt schroeven.
Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.
» Bestel De Flitsbijbel
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 18 februari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 4 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 2 plaatsen
Masterclass Naaktfotografie
vrijdag 3 april 2026
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 5 plaatsen
Ook interessant
-
5 Tips voor Portretfotografie in de Studio
door Elja Trum
-
-
-
5 Tips voor variatie in de (thuis)studio
door Elja Trum
-
Verslag workshop Flitsen op Locatie
door Martin van Rooij
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.388 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.