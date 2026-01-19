5 Tips voor Portretfotografie in de Studio

Meer: Portretfotografie
5 Tips voor Portretfotografie in de Studiomaandag 19 januari 2026, 23:32 door Elja Trum | 88x gelezen | 0 reacties
Als je voor het eerst in een studio aan de slag gaat met portretfoto's komt er veel op je af. Je zult even nodig hebben om vertrouwd te worden met de techniek. In dit artikel een vijftal tips die je op weg helpen.
1. Bouw je lichtopstelling stap voor stap
Het is wellicht verleidelijk om bij je studiosessie direct alle beschikbare flitsers te gebruiken. Je ben immers niet voor niks in de studio met al die apparatuur.
Het is echter slim om je lichtopstellingen stap voor stap op te bouwen. Zo zie je exact wat elke lamp in je beeld doet.
Start dus met één flitser (het hoofdlicht op je model) en zorg dat je zo al foto's kunt maken waar je blij van wordt. Met één flitser is al heel veel te doen.
Daarna kun je bijvoorbeeld een haarlicht toevoegen of een licht op de achtergrond. Of een reflector aan de andere kant van je model om schaduwen op te lichten.
Door telkens maar één aanpassing te doen ontdek je wat elk licht doet. Dit is een prima oefening om te eren hoe je goede lichtopstellingen maakt. Heb je wat meer ervaring, dan kun je hierdoor snel lichtopstellingen maken voor de foto's die je voor ogen hebt.
2. Controleer je histogram
Elke keer dat je de lichtopstelling aanpast of je model zich verplaatst is het slim om even snel het histogram te controleren op je camera. maak een foto met de nieuwe situatie en bekijk het histogram ervan.
Voorkom dat er uitgebeten pixels in beeld zijn (tenzij je een lichtbron in beeld hebt). Dus geen pixels die tegen de rechterzijkant van het histogram aanzitten.
Daarnaast wil je er zeker van zijn dat je histogram ver genoeg gevuld is. Dus ver genoeg naar rechts komt. Anders heb je een onderbelichte foto. Je schermpje kun je -zeker in een donkere studio- niet vertrouwen. Controleer het histogram, of gebruik een lichtmeter.
3. Vul je beeld
Dit geldt natuurlijk ook niet alleen voor portretfotografie in de studio, maar het valt waarschijnlijk nog eerder op. Zorg ervoor dat je boven je model niet nog veel loze ruimte in je foto hebt. Ik zie dit vaak fout gaan bij studiofoto's.
Vaak omdat er nog gebruik gemaakt wordt van het middelste scherpstelpunt. Of gewoon omdat je druk bent met je licht en het aansturen van je model.
Kijk dus voordat je een foto maakt nog even het hele zoekerbeeld van je camera door. Is de compositie die je kiest wel de juiste?
Natuurlijk kun je achteraf nog loze ruimte wegsnijden, maar die sensorpixels had je ook kunnen gebruiken om meer van je model vast te leggen.
4. Belicht je model en achtergrond los van elkaar
Mits je voldoende ruimte hebt in je studio kan het slim zijn om de afstand tussen je model en de achtergrond lekker ruim te nemen. Vaak zet ik mijn model een meter of drie a vier voor de achtergrond.
Zo kun je het licht op je model helemaal los zien van het licht op je achtergrond. Dat maakt het makkelijk om je achtergrond donkerder of lichter (of blauw) te maken, terwijl je model gewoon goed belicht blijft. Ook krijg je zo niet de schaduw van je model op je achtergrond.
5. Experimenteer
Doe niet alleen wat je al eerder gedaan hebt. Maak die foto's waarvan je weet dat ze sowieso goed gaan uitpakken, maar probeer ook altijd iets nieuws.
Je kunt bijvoorbeeld eens een erg hoog of juist erg laag standpunt gebruiken, je model een aparte pose laten aannemen, een zelfgemaakte lichtvormer gebruiken, spelen met kleurfilters of een afwijkende compositie proberen.
Niet erg als het niet goed uitpakt, je hebt immers al prima foto's gemaakt. Maar je experiment zal ook vaak een succes zijn. Wellicht wel je favoriete foto van de shoot.
Meer weten over portretfotografie?
Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie.
- Portretfotografie tips (Elja Trum)
- Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum)
- Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager)
- Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk)
- Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers)
- Starten met Flitsen (Elja Trum)
- Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)
Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 18 februari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 25 maart 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 4 plaatsen
Ook interessant
-
Apple komt met Creator Studio software
door Elja Trum
-
-
Van op straat naar in de boomhut
door Michiel Heijmans
-
-
Weg van de open ruimte
door Michiel Heijmans
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
40.531 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.