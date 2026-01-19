5 Tips voor Portretfotografie in de Studio

Als je voor het eerst in een studio aan de slag gaat met portretfoto's komt er veel op je af. Je zult even nodig hebben om vertrouwd te worden met de techniek. In dit artikel een vijftal tips die je op weg helpen.





1. Bouw je lichtopstelling stap voor stap

Het is wellicht verleidelijk om bij je studiosessie direct alle beschikbare flitsers te gebruiken. Je ben immers niet voor niks in de studio met al die apparatuur.Het is echter slim om je lichtopstellingen stap voor stap op te bouwen. Zo zie je exact wat elke lamp in je beeld doet.Start dus met één flitser (het hoofdlicht op je model) en zorg dat je zo al foto's kunt maken waar je blij van wordt. Met één flitser is al heel veel te doen.