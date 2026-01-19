Photofacts Academy

Elja Trum

5 Tips voor Portretfotografie in de Studio

maandag 19 januari 2026, 23:32

Als je voor het eerst in een studio aan de slag gaat met portretfoto's komt er veel op je af. Je zult even nodig hebben om vertrouwd te worden met de techniek. In dit artikel een vijftal tips die je op weg helpen.

1. Bouw je lichtopstelling stap voor stap


Het is wellicht verleidelijk om bij je studiosessie direct alle beschikbare flitsers te gebruiken. Je ben immers niet voor niks in de studio met al die apparatuur.

Het is echter slim om je lichtopstellingen stap voor stap op te bouwen. Zo zie je exact wat elke lamp in je beeld doet.

Start dus met één flitser (het hoofdlicht op je model) en zorg dat je zo al foto's kunt maken waar je blij van wordt. Met één flitser is al heel veel te doen.

Lisa

Hoofdlicht + Haarlicht + Achtergrondlicht (Model: Lisa)

Daarna kun je bijvoorbeeld een haarlicht toevoegen of een licht op de achtergrond. Of een reflector aan de andere kant van je model om schaduwen op te lichten.

Door telkens maar één aanpassing te doen ontdek je wat elk licht doet. Dit is een prima oefening om te eren hoe je goede lichtopstellingen maakt. Heb je wat meer ervaring, dan kun je hierdoor snel lichtopstellingen maken voor de foto's die je voor ogen hebt.

2. Controleer je histogram


Elke keer dat je de lichtopstelling aanpast of je model zich verplaatst is het slim om even snel het histogram te controleren op je camera. maak een foto met de nieuwe situatie en bekijk het histogram ervan.

Voorkom dat er uitgebeten pixels in beeld zijn (tenzij je een lichtbron in beeld hebt). Dus geen pixels die tegen de rechterzijkant van het histogram aanzitten.

Histogram (overbelicht)

Histogram met overbelichting

Daarnaast wil je er zeker van zijn dat je histogram ver genoeg gevuld is. Dus ver genoeg naar rechts komt. Anders heb je een onderbelichte foto. Je schermpje kun je -zeker in een donkere studio- niet vertrouwen. Controleer het histogram, of gebruik een lichtmeter.

3. Vul je beeld


Dit geldt natuurlijk ook niet alleen voor portretfotografie in de studio, maar het valt waarschijnlijk nog eerder op. Zorg ervoor dat je boven je model niet nog veel loze ruimte in je foto hebt. Ik zie dit vaak fout gaan bij studiofoto's.

Vaak omdat er nog gebruik gemaakt wordt van het middelste scherpstelpunt. Of gewoon omdat je druk bent met je licht en het aansturen van je model.

Lisa

Vul het beeld met je onderwerp

Kijk dus voordat je een foto maakt nog even het hele zoekerbeeld van je camera door. Is de compositie die je kiest wel de juiste?

Natuurlijk kun je achteraf nog loze ruimte wegsnijden, maar die sensorpixels had je ook kunnen gebruiken om meer van je model vast te leggen.

4. Belicht je model en achtergrond los van elkaar


Mits je voldoende ruimte hebt in je studio kan het slim zijn om de afstand tussen je model en de achtergrond lekker ruim te nemen. Vaak zet ik mijn model een meter of drie a vier voor de achtergrond.

Lisa

Belicht je achtergrond los van je onderwerp

Zo kun je het licht op je model helemaal los zien van het licht op je achtergrond. Dat maakt het makkelijk om je achtergrond donkerder of lichter (of blauw) te maken, terwijl je model gewoon goed belicht blijft. Ook krijg je zo niet de schaduw van je model op je achtergrond.

5. Experimenteer


Doe niet alleen wat je al eerder gedaan hebt. Maak die foto's waarvan je weet dat ze sowieso goed gaan uitpakken, maar probeer ook altijd iets nieuws.

Je kunt bijvoorbeeld eens een erg hoog of juist erg laag standpunt gebruiken, je model een aparte pose laten aannemen, een zelfgemaakte lichtvormer gebruiken, spelen met kleurfilters of een afwijkende compositie proberen.

Lisa

Experimenteer

Niet erg als het niet goed uitpakt, je hebt immers al prima foto's gemaakt. Maar je experiment zal ook vaak een succes zijn. Wellicht wel je favoriete foto van de shoot.


Meer weten over portretfotografie?


Bij Photofacts Academy, onze online leeromgeving voor fotografen, hebben we diverse cursussen over portretfotografie.

- Portretfotografie tips (Elja Trum)
- Portretfotografie in de praktijk (Elja Trum)
- Zakelijke portretfotografie (Maurice Jager)
- Van Beeld naar Kunst (Micky Hoogendijk)
- Spontane Portretten zonder Poseren (Peter Lammers)
- Starten met Flitsen (Elja Trum)
- Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic (Elja Trum)

Je kunt deze cursussen twee weken lang volgen met een gratis proeflidmaatschap.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

