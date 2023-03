Flitsfotografie tip: Zoek een makkelijk mee te nemen softbox

Maud - f/3.2, 1/160s, 100 ISO @ 50mm

Zelf ben ik erg tevreden met de Westcott Apollo Orb softbox (circa 130 euro). Deze klapt in en uit als een paraplu en is dus snel op te zetten. Hij zorgt ervoor dat je lichtbron vele malen groter wordt en levert zo mooi zacht licht.Er zijn zeker nog een aantal andere merken die vergelijkbare softboxen verkopen. Zoals die van Caruba of de softboxen van SDMV. Koop een softbox inclusief grid, die mag niet ontbreken.Let erop dat alleen de softbox niet voldoende is. Je hebt ook een statief nodig waar je de softbox op kunt plaatsen en een paraplu swivel. De swivel gebruik je om je flitser op je statief te kunnen zetten én om je softbox (of paraplu) aan te bevestigen.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.