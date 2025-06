Het instellen van een balhoofd

De meer geavanceerde balhoofden hebben naast de knop voor de bal en een knop voor de panoramarotatie nog een derde. Die is voor de frictie.

De meest duidelijke knop is de panorama-rotatieknop. Deze wordt gebruikt om het balhoofd rond de basis te roteren. Er is vaak ook een gradenschaal aanwezig. Het gebruik van deze knop spreekt voor zichzelf.De andere twee knoppen worden nog wel eens door elkaar gehaald. In dat geval lijken de knoppen teveel op elkaar waardoor niet duidelijk wat welke knop doet. Je hebt namelijk de knop voor het ontgrendelen van de bal, en de knop voor de frictie.Die laatste is belangrijk om goed in te stellen. De frictie bepaalt namelijk hoe los je de bal in het balhoofd kan krijgen. Hoe hoger de frictie, hoe minder los je de bal kan krijgen. Hierdoor moet je meer kracht zetten om de bal te verplaatsen. Je stelt de frictie in aan de hand van het gewicht van je camera/lens-combinatie.