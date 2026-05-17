Gekleurd licht combineren met flitsers

Gekleurd licht combineren met flitserszondag 17 mei 2026, 15:51 door Frank Doorhof | 55x gelezen | 0 reacties
Gekleurde lichtbronnen combineren is ontzettend leuk. Vandaag voegen we een extra detail toe waarmee je veel meer controle krijgt over de kleuren en het licht in je foto. In dit artikel draait alles om het combineren van gekleurde verlichting met studioflitsers.
Workshop: licht combineren
Tijdens workshops probeer ik altijd zoveel mogelijk technieken in één set te verwerken. Dat betekent ook dat ik soms bewust een probleem creëer dat we samen moeten oplossen.
Deze beelden zijn gemaakt tijdens een glamourworkshop met Claudia. In dit soort workshops werk ik graag met een wat donkerdere, sfeervolle setting en speel ik meer met de interactie tussen model en camera.
Een van de sets die ik persoonlijk erg geschikt vind voor glamourfotografie is verrassend eenvoudig zelf na te maken.
Glanzende oppervlaktes
Je hebt eigenlijk maar één ding nodig: materiaal met een mooi glanzend oppervlak wat je op de vloer kunt leggen waar het model op kan liggen.
Mijn persoonlijke favoriet? Rood fluweelachtig materiaal - tja, ik ben nu eenmaal dol op de kleur rood.
Let wel op bij dit soort stoffen: ze kunnen licht verschillend reflecteren, afhankelijk van de richting waarin je ze neerlegt. Soms levert dat een interessant effect op, maar wil je een egale kleur en gebruik je meerdere stukken materiaal, let dan goed op de legrichting.
In de meeste gevallen belicht ik zo een set met één striplight of een kleine softbox, waarbij het licht geleidelijk wegvalt richting de benen. Hierdoor word je echt in de scene getrokken qua diepte, gecombineerd met een kleine scherpte diepte geeft dit altijd fantastische resultaten.
Vandaag besloten we echter om een extra element toe te voegen.
Voor deze opname heb ik twee flitsers via een spiegelwand terug in de set laten kaatsen. Ik gebruik hiervoor twee Geekoto GT200 flitsers met een Rogue Magnetic Kit en twee Rogue gels: een rode en een blauwe. Dit gaf op zich al een prachtig effect, maar voor een workshop willen we natuurlijk nét iets meer.
Dus: voegen we ook nog continue verlichting toe.
Gekleurde verlichting combineren met flitsers: de setup
Vroeger was dit grotendeels gokken, natuurlijk een van de grote voordelen als je tethered schiet en daardoor constant de beelden kan controleren. Gelukkig is dat met moderne camera's veel eenvoudiger geworden. Vroeger (voor mijn tijd) moest je hier flink wat polaroids aan besteden.
Normaal gesproken werken we in de studio met de EVF in 'optische zoeker emulatiemodus'. In een donkere studio zie je je onderwerp daarmee perfect - vaak zelfs beter dan met een traditionele optische zoeker. Gezien het probleem waar veel mensen tegenaan lopen met de EVF, gaan we even kijken naar wat de EVF kan.
Emulatiemodus uitgelegd
Waarschijnlijk heb je de emulatiemodus al eens in actie gezien. Buiten (continue verlichting) werkt dit perfect en geeft je in feite een beeld van hoe de foto eruit zal zien als je afdrukt.
Als je camera zo staat ingesteld en je werkt in een donkere studio met flitsers, lijkt het soms alsof er iets mis is: het beeld wordt bijna zwart.
Maar er is niets mis. De elektronische zoeker simuleert exact wat er gebeurt zodra je afdrukt. Omdat we vaak met weinig omgevingslicht werken en flitsers gebruiken, is een zwart beeld logisch.
Voor deze setup is die modus juist ideaal.
Zo maak je deze foto: gekleurd licht en flitsers combineren
Stap 1
Zorg dat de studio zo donker mogelijk is en dat er geen ongewenste lichtbronnen invloed hebben op de set.
Stap 2
Kies het diafragma op basis van de scherptediepte die je wilt. Persoonlijk fotografeer ik dit soort sets graag wijd open of net iets gesloten. Op deze manier krijg je in combinatie met de kleine lampjes een heel mooi verloop van de focus, wat de diepte in de foto versterkt en de aandacht echt naar het model trekt.
Kies vervolgens een sluitertijd waarbij je comfortabel uit de hand kunt fotograferen. Hoewel het model deels wordt 'bevroren' door de flitsers, zijn er veel kleine lichtbronnen in beeld, dus je wilt beweging zoveel mogelijk beperken.
Meestal mik ik op sluitertijden tussen 1/8 en 1/30 seconde.
Dankzij moderne camera's met goede high ISO-prestaties (en goede nabewerkingssoftware) kun je eenvoudig de juiste combinatie van ISO en sluitertijd bepalen door in de zoeker te kijken, of op de LCD achterop de camera:
Onthoud altijd de volgende regels.
. Langere sluitertijd / hogere ISO -> lampjes worden helderder
. Kortere sluitertijd / lagere ISO -> lampjes worden donkerder
Stap 3
Gefeliciteerd, het lastigste deel is achter de rug. Nu je diafragma, sluitertijd en ISO vast hebt staan, verander je ISO en diafragma niet meer.
De flitser (die we nu gaan instellen) is in feite de waarde van het diafragma. Met de sluiterijd kun je altijd spelen, maar als je ISO of diafragma veranderd veranderd ook de invloed van de flits op de foto.
Tenzij je natuurlijk beide "in balans" veranderd, omdat je bv een snellere sluitertijd nodig hebt.
Pak nu je lichtmeter en meet de flitsers in op het gekozen diafragma en ISO. Is de flitser te krachtig? Dan kun je het volgende doen:
. een ND filter op de flitser plaatsen (niet op de camera ??)
. of het flitslicht via muur of plafond laten kaatsen
Stap 4
De eerste beelden zien er waarschijnlijk nog niet perfect uit - en dat is heel normaal. Bij dit soort sets is een technisch 'perfecte' belichting namelijk vaak niet meteen de beste.
Omdat je met twee verschillende lichtbronnen werkt, heb je enorme creatieve vrijheid.
Je kunt:
. de sluitertijd aanpassen om de continue verlichting te beïnvloeden
. het flitsvermogen verlagen voor een donkerdere, meer verzadigde sfeer
Ik vergelijk dit vaak met koken: de basis moet kloppen, daarna voeg je de kruiden toe. Ik hou er met dit soort opstellingen bv van om het geheel een klein beetje onder te belichten qua flits, waardoor de flits niet meer opvalt als hoofdlicht, maar je echt een mooie donkere sfeer kan creëren.
Ik zeg wel eens, de perfecte belichting hoeft niet altijd de "perfecte/gewenste" belichting te zijn.
Stap 5
Het laatste ingrediënt: slim gebruik van licht. Door de vele kleine lichtbronnen en gekleurde flitsers was het lastig om bepaalde delen van het lichaam en gezicht perfect te belichten.
De oplossing? Gebruik juist die kleine lichtbronnen om probleemzones te accentueren. Samen met de cursisten bekeken we de beelden direct in Lightroom (daarom schieten we altijd tethered) en konden we makkelijk gedurende de shoot kleine details aan passen totdat we het eindresultaat bereikten wat je hier ziet in de voorbeelden.
Conclusie
Soms is een prop gewoon een accessoire, zelfs als het licht behelst. Maar soms kun je een prop ook functioneel inzetten om problemen in je belichting op te lossen.
In deze set gebruikten we lampen om delen van het lichaam en gezicht te belichten die niet door de flitsers werden geraakt. Onthoud bij gemengde lichtopstellingen altijd:
. Diafragma en ISO blijven vast voor de flitser
. Met de sluitertijd regel je de hoeveelheid continue verlichting
En heel belangrijk: blijf onder de X sync van 1/125s in de studio (camera afhankelijk).
Cursus Fotoshoot onder Controle
Meer goede tips over modelfotografie? Bekijk mijn cursus Fotoshoot onder Controle op Photofacts Academy. Hierin laat ik je zien hoe je succesvol fotoshoots kunt organiseren en uitvoeren.
Over de auteur
Frank Doorhof blogt dagelijks in het Engels op zijn website en geeft wekelijks workshops model fotografie in zijn studio in Emmeloord, maar ook op locatie in binnen en buitenland. Van beginners tot gevorderde, iedereen kan bij Frank terecht. Ook voor specifieke 1 op 1 workshops, of maatwerk voor groepen.
