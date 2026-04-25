Flitsfotografie tip: Zorg voor gelijke kleurtemperatuur

Meer: Flitsfotografie
Flitsfotografie tip: Zorg voor gelijke kleurtemperatuurzaterdag 25 april 2026, 15:30 door Elja Trum | 30x gelezen | 0 reacties
Flitslicht heeft een vaste kleurtemperatuur. Ongeveer vergelijkbaar het licht dat je midden op de dag hebt. Wanneer het omgevingslicht anders gekleurd is (bijvoorbeeld bij een zonsondergang) zie je dus een duidelijk kleurverschil tussen het licht van je flitser en dat van de omgeving. Hierdoor zie je direct dat een foto geflitst is.
Om te voorkomen dat het flitslicht zo duidelijk te onderscheiden is van de omgeving moet je de kleurtemperatuur van je flitslicht aanpassen. Hiervoor kun je kleurfilters gebruiken. Speciaal voor de kleurtemperatuur bestaan er kleurfilters met een gele tint (CTO’s, of Color Temperature Orange) en met een blauwe tint (CTB, of Color Temperatuur Blue).
Door één of meerdere kleurfilters over je flitskop te plaatsen krijgt het licht de kleur die je past bij de omgeving. In principe bepaal je deze tint ‘op het oog’, dus door gewoon op je display te kijken.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
