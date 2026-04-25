Flitsfotografie tip: Zorg voor gelijke kleurtemperatuur

zaterdag 25 april 2026, 15:30 door | 30x gelezen | 0 reacties

Flitslicht heeft een vaste kleurtemperatuur. Ongeveer vergelijkbaar het licht dat je midden op de dag hebt. Wanneer het omgevingslicht anders gekleurd is (bijvoorbeeld bij een zonsondergang) zie je dus een duidelijk kleurverschil tussen het licht van je flitser en dat van de omgeving. Hierdoor zie je direct dat een foto geflitst is.

Compenseer voor kleurtint

Links zonde rkleurfilter, rechts met oranje kleurfilter

Om te voorkomen dat het flitslicht zo duidelijk te onderscheiden is van de omgeving moet je de kleurtemperatuur van je flitslicht aanpassen. Hiervoor kun je kleurfilters gebruiken. Speciaal voor de kleurtemperatuur bestaan er kleurfilters met een gele tint (CTO’s, of Color Temperature Orange) en met een blauwe tint (CTB, of Color Temperatuur Blue).

Door één of meerdere kleurfilters over je flitskop te plaatsen krijgt het licht de kleur die je past bij de omgeving. In principe bepaal je deze tint ‘op het oog’, dus door gewoon op je display te kijken.


Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.

Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts

