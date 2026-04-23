Nando Harmsen

Flitsintensiteit is gewoon stops

donderdag 23 april 2026

Met flitslicht moet je de juiste intensiteit licht instellen. Dat mag niet te veel zijn, maar ook niet te weinig. Klopt de hoeveelheid licht niet? Dan moet je het aanpassen. Dit is ook werken met stops, net zoals alles dat met belichting te maken heeft.

Een stop in de fotografiewereld is de verdubbeling of de halvering van de hoeveelheid licht. Dat kan je met ISO, diafragma of met sluitertijd regelen. Gebruik je flits? Dan stel je dat ook met de flits in. Simpel.

Misschien de belangrijkste regel bij flitsfotografie is, dat je de belichting op de camera instelt voor het omgevingslicht. Flitslicht zorgt voor de belichting van je onderwerp. Belichting omgeving en onderwerp zijn onafhankelijk van elkaar in te stellen.

Merk je dat het flitslicht niet correct is? Dan is het onderwerp ofwel overbelicht, danwel onderbelicht. Je moet dan niet de belichting op de camera corrigeren, maar het flitslicht zelf. Net als bij gewone belichtingscorrectie gaat dat in stops.

Je moet de flitsintensiteit aan gaan passen, in de juiste richting. Meer licht als het onderwerp te donker is, minder als het onderwerp te licht is. Stel je flitsintensiteit staat ingesteld op 1/8, dan kan je dit in hele stops aanpassen.

Een stop meer licht wordt dan 1/4. Dit is twee keer zoveel licht. Stel je het in op 1/2, dan is het vier keer zoveel licht. Twee stops, dus. Op de maximale flitsintensiteit (1/1) is het dan acht keer zoveel licht: drie stops.

De andere richting in corrigeren is natuurlijk minder licht. Van 1/4 naar 1/8 is de helft minder licht. Een stop minder dus. Nog een stop minder wordt dan 1/16 en drie stops betekent instellen op 1/32.

Er zijn tegenwoordig ook flitsers die hele stops weergeven in plaats van breuken. Leer wat je flitser aangeeft en vergeet niet dat het simpelweg werken met stops is.

Mocht je de situatie hebben waarbij de maximale flitsintensiteit nog steeds te weinig is. Dan zal je de ISO-waarde of diafragma-waarde moeten aanpassen. Hou er dan rekening mee dat de belichting van de omgeving ook verandert.

Corrigeer elke verandering van ISO of diafragma met de sluitertijd. Daarmee kan je de belichting van de omgeving gelijk houden. Voor het flitslicht is de sluitertijd niet van belang.


Meer ontdekken over flitsfotografie?


Veel fotografen denken dat flitsen lastig is. Ze hebben het eens geprobeerd, maar krijgen geen mooie resultaten. In de cursus Starten met Flitsen helpt Elja je op weg met korte praktische tips.

Zo ontdek je hoe je (zonder veel geld uit te geven) met flitsers controle krijgt over het licht in je foto's.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Fototip
home
Masterclass Landschapsfotografie met Bas Meelker
Portretfoto's Bewerken in Lightroom Classic

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

