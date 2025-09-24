Gloeilamplicht combineren met flitslicht

Meer: Flitsfotografie
Gloeilamplicht combineren met flitslichtwoensdag 24 september 2025, 20:40 door Elja Trum | 55x gelezen | 0 reacties
Gavin Hoey heeft weer een leuke nieuwe video waar hij laat zien hoe hij in een shoot van idee naar foto gaat. Gavin combineert in deze foto een gloeilamp met flitslicht. Heel nuttig en leuk om het proces stap voor stap te zien.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum.
