Elja Trum

Gloeilamplicht combineren met flitslicht

woensdag 24 september 2025, 20:40 door | 55x gelezen | 0 reacties

Gavin Hoey heeft weer een leuke nieuwe video waar hij laat zien hoe hij in een shoot van idee naar foto gaat. Gavin combineert in deze foto een gloeilamp met flitslicht. Heel nuttig en leuk om het proces stap voor stap te zien.



Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

