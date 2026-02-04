Photofacts Academy

Elja Trum

Creatieve portretten met rook en flitsers in de natuur

woensdag 4 februari 2026, 15:30

Ontdek hoe je met behulp van rook, kleurfilters en flitsers creatieve fantasie portretten kunt maken. In deze video laat Gavin Hoey je een aantal verschillende sets zien. Hij gebruikt hierbij ook een bijzonder rook-vest.



Een verhaal vertellen met je foto's


Met techniek alleen ben je er nog niet, want het kan zo maar zijn dat die foto met romige achtergrond en perfecte belichting niet de aandacht krijgt die het verdient.

Gelukkig is het niet moeilijk om je foto's interessanter te maken, door een verhaal te vertellen krijgt je foto namelijk meer diepgang.

Meer weten over het vertellen van een verhaal met je foto's?
Bekijk de cursus Verhalende Portretfotografie.
Elja Trum

Over de auteur

Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

Bekijk ons reactiebeleid.

