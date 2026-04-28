Een draadontspanner voor het juiste moment te vangen

Een draadontspanner voor het juiste moment te vangendinsdag 28 april 2026, 14:07 door Nando Harmsen | 78x gelezen | 0 reacties
Bij het gebruik van lange sluitertijd is een statief onmisbaar. De camera staat dan stevig zodat wat scherp in beeld moet zijn, scherp afgebeeld wordt. Gebruik een afstandsbediening of draadontspanner als het moment van fotograferen belangrijk is.
Tijdens het fotograferen met lange sluitertijden vanaf statief mag er geen beweging van de camera zijn. Indrukken van de ontspanknop kan al voldoende zijn om een geringe beweging te veroorzaken. Zeker als het statief niet al te stevig staat.
Met name bij sluitertijden die tussen de 5 en 1/8 seconde liggen is het gevaar het grootst. In dat geval kan je het beste een zelfontspanner of afstandsbediening gebruiken. Voor Nikon gebruikers is er ook belichtingsvertraging.
Een zelfontspanner betekent wel dat er vertraging is tussen het indrukken van de ontspanknop en het maken van de foto. Zelfs een korte tijd van twee seconden is dan al snel te lang, zeker als het moment belangrijk is.
Bij echte lange sluitertijden voor een strakke wateroppervlakte, waterval of bergriviertje maakt het moment niet uit. Dan kan je simpelweg een zelfontspanner gebruiken. Dit wordt anders wanneer je bijvoorbeeld in de branding fotografeert.
In de branding maakt het moment heel erg veel uit. Je wilt de foto maken als de golf breekt, of als het water zich terugtrekt. Je kan proberen om die twee seconden zelftimer te anticiperen. Maar het is bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk.
Een draadontspanner of afstandsbediening is dan onmisbaar. Je drukt op de knop en de foto wordt direct gemaakt zonder dat je de camera aanraakt. Het is simpelweg een ontspanknop op afstand. Op deze manier wordt mogelijk de foto op het juiste moment te maken.
Een draadloze afstandsbediening heeft een zender en ontvanger, en batterijen nodig. Een smartphone kan je ook gebruiken via Bluetooth. Het kost wel tijd en moeite om een verbinding op te zetten, en in stand te houden.
Een draadontspanner is veel eenvoudiger en fail safe. Het werkt met een draadje en aansluiten is het enige wat nodig is. Het functioneert direct en je hebt hoeft geen tijd en energie in het aanzetten en verbinden te steken.
Gebruik jij een afstandsbediening of draadontspanner? Waarom heb je voor de ene of de andere gekozen? Of kwam het gewoon zo uit. Vertel je voorkeur en ervaring in een reactie onder dit bericht.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!
