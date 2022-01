Nachtfotografie tip: foto's maken zonder de camera aan te raken

Het voordeel is dat de foto gemaakt wordt wanneer je de knop indrukt. Er is geen vertraging zoals bij de zelfontspanner. Bovendien kun je vaak de ontspanknop vergrendelen, wat handig is bij serieopnamen of bij het gebruik van de BULB stand.





Camera app op de smartphone

De derde optie is het bedienen van de camera via een app op je smartphone. Dit is niet bij alle camera's mogelijk, want je moet vaak een WiFi of Bluetooth verbinding kunnen maken. Meestal kun je nog veel meer bedienen dan alleen een foto maken. Je hebt bovendien vaak een liveview beeld ter beschikking.