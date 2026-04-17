Basiskennis
Waarvoor is de belichtingsvertraging bij Nikon?vrijdag 17 april 2026, 17:17 door Nando Harmsen | 65x gelezen | 0 reacties
Alle camera's hebben de zelfontspanner. Daarmee maak je een foto met vertraging. Veel Nikon camera's hebben daarbij ook een belichtingsvertragingsstand. Daarmee maak je ook een foto met vertraging. Wat is het verschil?
Je kent ongetwijfeld de zelfonstpanner. Daarmee wordt een foto met vertraging gemaakt. Bij Nikon heb je vaak de keuze tussen 2, 5 en 10 seconden. Soms ook 20 seconden.
Dit is perfect om een foto te maken waarbij je zelf in beeld wilt zijn. Bij groepsfoto's, of andere foto's waarbij je zelf in beeld wilt zijn. Je kan het ook gebruiken om te voorkomen dat de camera op statief beweegt bij het indrukken van de knop.
Nikon is voor zover ik weet de enige die ook een belichtingsvertragingsstand heeft. Dit vind je terug in het menu. Daarmee maak je een foto met vertraging, zoals de naam suggereert. Dat lijkt hetzelfde als de zelfontspanner.
De belichtingsvertragingsstand kan ingesteld worden op korte vertragingen die tussen de 0,2 en 3 seconden liggen. Dit geeft je niet voldoende tijd om zelf in de foto te komen. Maar waarvoor is deze stand dan?
Druk je de ontspanknop in, dan is er vertraging bij het maken van de foto. Dit zou je kunnen gebruiken bij de camera op statief. Maar uitsluitend de 2 of 3 seconden. Bij alles minder dan 1 seconde heb je nog steeds de vinger op de knop.
Ik weet niet zeker waarom Nikon gekozen heeft voor deze functie. Het lijkt bijna hetzelfde als de zelfontspanner, maar dat is het niet. Waarom zou je kiezen voor 0,2 of 0,5 seconde vertraging? Wat is het doel?
Als je verwacht een antwoord te krijgen in dit artikel, dan moet ik je teleurstellen. Ik weet het antwoord niet. Maar ik wil het wel graag weten en begrijpen.
Ben jij een Nikon gebruiker? Weet jij wat het doel is? Gebruik jij deze functie? Laat weten in een reactie onder dit bericht waarom je voor deze functie zou kiezen.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
