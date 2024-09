Review: Haida Greystone, UV-filter, 10-stops grijsfilter en polarizatiefilter

ONbewerkte beelden met en zonder de verschillende Greystone filters op een 15mm groothoekobjectief (op fullframe).

Greystone polarizatie filter

Er is wel een vergrote kans op flares, maar niet extreem veel. Overigens, zoals in het vergelijk te zien is, geen van de Greystone filters vertoont een afwijking in kleur of vignettering. Bij het polarizatiefilter zie je wel het effect van polarizatie, wat te verwachten is.Een polarizatiefilter kan gebruikt worden voor het verminderen van reflecties. Dit kan in water zijn, ramen of elk oppervlak dat nat is of op een andere manier reflecteert. Het polarizatie-effect zorgt ook voor meer doortekening in de lucht.