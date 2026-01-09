Photofacts Academy

Enkele tips over fotograferen in de sneeuw

vrijdag 9 januari 2026, 10:10 door Nando Harmsen

Als er dan sneeuw ligt in Nederland, moet je er wel op uit om foto's te gaan maken. Voor je het weet is de sneeuw weg. Het is niet moeilijk, maar een paar handigheden kunnen je wel helpen.

Ik weet het. Dit artikel komt wat laat. Gelukkig zijn er al wel een paar artikelen op Photofacts verschenen over het fotograferen in de sneeuw. Toch heb ik nog een paar handigheden die je kunnen helpen bij het bereiken van goede resultaten.


Veel tips komen elke keer weer terug. Overbelichten is één van tips die je het meest hoort. Maar hoeveel overbelichten blijft vaak een gok. Eén stop. Twee stops. Wat moet je kiezen?

In plaats van blindelings één of twee stops te kiezen, kijk gewoon naar je histogram. Die vertelt je hoeveel licht en donker je in beeld hebt. Gebruik het histogram om te bepalen hoeveel je moet overbelichten.

2026 nando in de sneeuw

Het histogram vertelt je of je moet overbelichten, en zo ja, hoeveel.

Een ander punt dat ik zelden aan bod zie komen is de oogsensor van de zoeker bij mirrorless camera's. Als er sneeuw op komt, of een druppel, of condens, dan denkt de camera dat je door de zoeker kijkt. Ook als dat niet het geval is.

Dit zijn twee van de tips die in de video aan bod komen. Ik hoop dat het nog een tijdje een wonderlijke witte wereld blijft, zodat je nog veel gelegenheid krijgt om op pad te gaan. Zo niet, dan komt het de volgende keer weer aan bod.

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

home
