Enkele tips over fotograferen in de sneeuw

Enkele tips over fotograferen in de sneeuwvrijdag 9 januari 2026, 10:10 door Nando Harmsen | 51x gelezen | 0 reacties
Als er dan sneeuw ligt in Nederland, moet je er wel op uit om foto's te gaan maken. Voor je het weet is de sneeuw weg. Het is niet moeilijk, maar een paar handigheden kunnen je wel helpen.
Ik weet het. Dit artikel komt wat laat. Gelukkig zijn er al wel een paar artikelen op Photofacts verschenen over het fotograferen in de sneeuw. Toch heb ik nog een paar handigheden die je kunnen helpen bij het bereiken van goede resultaten.
Veel tips komen elke keer weer terug. Overbelichten is één van tips die je het meest hoort. Maar hoeveel overbelichten blijft vaak een gok. Eén stop. Twee stops. Wat moet je kiezen?
In plaats van blindelings één of twee stops te kiezen, kijk gewoon naar je histogram. Die vertelt je hoeveel licht en donker je in beeld hebt. Gebruik het histogram om te bepalen hoeveel je moet overbelichten.
Een ander punt dat ik zelden aan bod zie komen is de oogsensor van de zoeker bij mirrorless camera's. Als er sneeuw op komt, of een druppel, of condens, dan denkt de camera dat je door de zoeker kijkt. Ook als dat niet het geval is.
Dit zijn twee van de tips die in de video aan bod komen. Ik hoop dat het nog een tijdje een wonderlijke witte wereld blijft, zodat je nog veel gelegenheid krijgt om op pad te gaan. Zo niet, dan komt het de volgende keer weer aan bod.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers.
