7 tips voor sneeuwfoto's

7 tips voor sneeuwfoto'szaterdag 3 januari 2026, 15:30 door Elja Trum | 29.402x gelezen | 10 reacties
Een winterse wereld levert je op een eenvoudige manier foto's op die je niet elke dag kunt maken. Hierbij alvast zeven tips om de komende dagen mooie sneeuwfoto's te maken.
1. Overbelichten
Een mooi pak witte sneeuw zal de belichtingsmeter van je camera voor de gek houden. Deze neemt niet de juiste meting in dergelijk omstandigheden. Dat levert je vaak grauwe donkere foto's op op een winterse dag.
Dit kun je eenvoudig compenseren met de belichtingscompensatie op je camera. Zet deze op +1 om te zorgen voor één stop overbelichting. Gebruik het histogram op je camera om te kijken of je niet overbelicht (of alsnog onderbelicht). Bij overbelichting raak je de details in de lichte delen kwijt en
Achteraf in Lightroom of een andere nabewerkingsprogramma kun je nog best aardig corrigeren wanneer je in RAW fotografeert. Echt overbelichte delen haal je hiermee ook niet terug.
2. Witbalans
Ook met het kiezen van de witbalans heeft je camera vaak moeite wanneer je sneeuwfoto's maakt. Vooral in de schaduw levert de automatische witbalans je vaak blauwige foto's op. Wanneer je in RAW werkt kun je dit achteraf probleemloos corrigeren (en ook in Jpeg kun je een eind komen), maar het is natuurlijk nog beter om handmatig een witbalans instelling te kiezen waardoor je de blauwzweem voorkomt.
3. De juiste timing
Sneeuw is het mooist wanneer er nog niemand doorheen gelopen of gereden is. Trek er 's ochtends dus op tijd op uit of zoek plekjes op waar weinig mensen komen. Let er ook op dat je zelf oppast waar je loopt, voor je het weet heb je zelf de voetstappen veroorzaakt in een potentieel mooie foto!
4. Let op het weer
Houd ook de weersvoorspellingen in de gaten. Niet alleen voor wanneer het gaat sneeuwen, maar juist ook wanneer het opklaart. Morgen wordt waarschijnlijk een grotendeels bewolkte dag. Zaterdagochtend zou daarom wel eens een beter moment kunnen zijn om op pad te gaan. Die dag worden er ook opklaringen verwacht.
De mooiste sneeuwfoto's kun je toch maken wanneer het 's nachts gesneeuwd heeft en 's ochtends mooi (bijna) helder weer is. Bij het eerste ochtendlicht is de wereld dan werkelijk prachtig.
5. Zoek naar details
Een groots sneeuwlandschap is zeker mooi, maar ook wanneer je niet te ver van huis gaat kun je mooie sneeuwfoto's maken. Zoek naar kleinere details, bijvoorbeeld een takje met sneeuw erop. In combinatie met een mooie (onscherpe) achtergrond kun je zo overal wel mooie sneeuwfoto's maken.
6. Kleed je warm aan
Wanneer je op pad gaat voor sneeuwfoto's is het slim je goed aan te kleden. Een warme jas, sjaal en goede waterdichte schoenen zijn een aanrader. Zelf gebruik ik daarnaast het liefst wat dunnere handschoenen zodat je de camera ook nog goed kunt bedienen.
Een goede regenbroek of skibroek zorgt er niet alleen voor dat je benen ook warm blijven, maar je kunt er ook gemakkelijk mee in de sneeuw gaan zitten om foto's te maken vanuit een laag standpunt. Ga je lang op pad, neem dan ook een thermoskan met warme thee mee om even mee op te warmen.
Denk ook aan je camera. Sneeuw is uiteindelijk ook gewoon water en dus moet je jouw camera hier tegen beschermen. Ga je na het maken van de foto's weer lekker naar binnen, laat dan je camera nog even in je fototas zitten. Zo kunnen de camera en je objectieven rustig op temperatuur komen en voorkom je condens op plekken waar je niet bij kunt.
7. Sneeuw in zwart-wit
Zeker op een bewolkte dag mis je al gauw kleur in een sneeuwfoto. Dat betekent zeker niet dat je op een bewolkte dag niet er op uit moet trekken. Een sneeuwfoto zonder kleur kan ook zeker goed werken. Zet een kleurarme sneeuwfoto eens om naar zwart-wit; je legt zo meer de aandacht op de structuren en vormen.
Een eerdere versie van dit artikel is verschenen op donderdag 6 december 2012, 23:57.
Over de auteur
Elja Trum is oprichter van Photofacts en online fotografiecursussite Photofacts Academy. Hij schrijft sinds 2006 over fotografie. Elja is ook auteur van boeken over compositie, zwart-witfotografie, flitsfotografie en portretfotografie.
10 reacties
-
wim hoppenbrouwers schreef op vrijdag 7 december 2012 om 12:01 | reageer
bedankt voor deze tips.
wim
-
Alain schreef op vrijdag 7 december 2012 om 12:17 | reageer
nog een praktische tip: de accu gaat minder lang mee in dit weer, een evt reserve accu niet in de rugzak of tas bewaren, maar kort bij het lichaam, hoe warmer, hoe meer capaciteit!
-
-
ink schreef op dinsdag 11 december 2012 om 11:49 | reageer
welke instelling gebruik je dan voor je witbalans?
-
corine schreef op dinsdag 11 december 2012 om 20:28 | reageer
bedankt voor de tips, zullen van de winter vast goed van pas komen.
ik ben ook benieuwd naar het antwoord op de vraag over witbalansinstelling
-
ErikvanRosmalen schreef op dinsdag 11 december 2012 om 21:13 | reageer
Sneeuwfoto's krijgen natuurlijk altijd een wat blauwige tint mee. Als je je witbalans op een Kelvin-waarde zet, kun je die later in Lightroom nog corrigeren, en dan voor al je foto's naar dezelfde waarde. Ik zou dan uitgaan van een witbalans van bijvoorbeeld 5600K. Ietsje aan de warme kant, maar dan compenseer je ook voor de blauwzweem. Al wil je die ook niet helemaal kwijt, aangezien dat ook weer onnatuurlijk oogt. Kortom, in Raw fotograferen, zodat je WB altijd nog kunt bijstellen!
-
Kiezel schreef op dinsdag 11 december 2012 om 21:16 | reageer
Voor de witbalans maak ik gebruik van een half-doorlatende lensdop met een wit stuk plastic erin. Daarmee maak ik een aangepaste witbalans. Of een foto van een grijskaart in mijn witte landschap. Dan kan ik achteraf de kleur nog corrigeren.
-
Robbie Fotografie schreef op woensdag 12 december 2012 om 22:03 | reageer
zitten leuke tips bij, alleen die thermoskan zie ik niet zo zitten, die zal door de vorst klappen....neem een rvs stalen binnenkant....nu weer wachten op een mooi pak sneeuw en idd, zaterdagmorgen was prachtig met op de velden een sneeuwmist net boven de grond....
-
-
eduardvanmil schreef op donderdag 10 januari 2013 om 17:53 | reageer
Mooie tips nu de winter na een maand van dit artikel weer terugkeert.
Ik vraag mij af of HDR ook een oplossing is voor onder overbelichten, met een pola natuurlijk maar eventueel ook met een ND filter?
Heeft iemand daar ervaring mee, bv op een 5D MK III?
Ook veel fotoplezier de komende weken, het ziet er naar uit dat we van die grijskaart af zijn!
