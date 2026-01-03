7 tips voor sneeuwfoto's

Een winterse wereld levert je op een eenvoudige manier foto's op die je niet elke dag kunt maken. Hierbij alvast zeven tips om de komende dagen mooie sneeuwfoto's te maken.





1. Overbelichten

2. Witbalans

3. De juiste timing

4. Let op het weer

5. Zoek naar details

6. Kleed je warm aan

7. Sneeuw in zwart-wit

Een eerdere versie van dit artikel is verschenen op donderdag 6 december 2012, 23:57.

Een mooi pak witte sneeuw zal de belichtingsmeter van je camera voor de gek houden. Deze neemt niet de juiste meting in dergelijk omstandigheden. Dat levert je vaak grauwe donkere foto's op op een winterse dag.Dit kun je eenvoudig compenseren met de belichtingscompensatie op je camera. Zet deze op +1 om te zorgen voor één stop overbelichting. Gebruik het histogram op je camera om te kijken of je niet overbelicht (of alsnog onderbelicht). Bij overbelichting raak je de details in de lichte delen kwijt enbij onderbelichting wordt alles wat grijs.Achteraf in Lightroom of een andere nabewerkingsprogramma kun je nog best aardig corrigeren wanneer je in RAW fotografeert. Echt overbelichte delen haal je hiermee ook niet terug.Ook met het kiezen van de witbalans heeft je camera vaak moeite wanneer je sneeuwfoto's maakt. Vooral in de schaduw levert de automatische witbalans je vaak blauwige foto's op. Wanneer je in RAW werkt kun je dit achteraf probleemloos corrigeren (en ook in Jpeg kun je een eind komen), maar het is natuurlijk nog beter om handmatig een witbalans instelling te kiezen waardoor je de blauwzweem voorkomt.Sneeuw is het mooist wanneer er nog niemand doorheen gelopen of gereden is. Trek er 's ochtends dus op tijd op uit of zoek plekjes op waar weinig mensen komen. Let er ook op dat je zelf oppast waar je loopt, voor je het weet heb je zelf de voetstappen veroorzaakt in een potentieel mooie foto!Houd ook de weersvoorspellingen in de gaten. Niet alleen voor wanneer het gaat sneeuwen, maar juist ook wanneer het opklaart. Morgen wordt waarschijnlijk een grotendeels bewolkte dag. Zaterdagochtend zou daarom wel eens een beter moment kunnen zijn om op pad te gaan. Die dag worden er ook opklaringen verwacht.De mooiste sneeuwfoto's kun je toch maken wanneer het 's nachts gesneeuwd heeft en 's ochtends mooi (bijna) helder weer is. Bij het eerste ochtendlicht is de wereld dan werkelijk prachtig.Een groots sneeuwlandschap is zeker mooi, maar ook wanneer je niet te ver van huis gaat kun je mooie sneeuwfoto's maken. Zoek naar kleinere details, bijvoorbeeld een takje met sneeuw erop. In combinatie met een mooie (onscherpe) achtergrond kun je zo overal wel mooie sneeuwfoto's maken.Wanneer je op pad gaat voor sneeuwfoto's is het slim je goed aan te kleden. Een warme jas, sjaal en goede waterdichte schoenen zijn een aanrader. Zelf gebruik ik daarnaast het liefst wat dunnere handschoenen zodat je de camera ook nog goed kunt bedienen.Een goede regenbroek of skibroek zorgt er niet alleen voor dat je benen ook warm blijven, maar je kunt er ook gemakkelijk mee in de sneeuw gaan zitten om foto's te maken vanuit een laag standpunt. Ga je lang op pad, neem dan ook een thermoskan met warme thee mee om even mee op te warmen.Denk ook aan je camera. Sneeuw is uiteindelijk ook gewoon water en dus moet je jouw camera hier tegen beschermen. Ga je na het maken van de foto's weer lekker naar binnen, laat dan je camera nog even in je fototas zitten. Zo kunnen de camera en je objectieven rustig op temperatuur komen en voorkom je condens op plekken waar je niet bij kunt.Zeker op een bewolkte dag mis je al gauw kleur in een sneeuwfoto. Dat betekent zeker niet dat je op een bewolkte dag niet er op uit moet trekken. Een sneeuwfoto zonder kleur kan ook zeker goed werken. Zet een kleurarme sneeuwfoto eens om naar zwart-wit; je legt zo meer de aandacht op de structuren en vormen.