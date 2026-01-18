De mooiste sneeuwfoto's van onze leden

Meer: Inspiratie
De mooiste sneeuwfoto's van onze ledenzondag 18 januari 2026, 15:51 door Nando Harmsen | 55x gelezen | 0 reacties
Ik vroeg aan de leden van Photofacts Academy om hun mooiste sneeuwfoto's in te sturen. Nederland in de sneeuw is tegenwoordig een vrij uniek verschijnsel, dus dat mag in het zonnetje staan. Net als onze leden.
Elk jaar fotografeer ik sneeuwlandschappen. Dat doe ik op Lofoten in Noorwegen. In Nederland is de kans op sneeuw bijna oneindig veel kleiner. Wil je sneeuw, dan moet je naar de Belgische Ardennen, want daar is de kans groter.
Maar 2026 begon met een witte deken over Nederland. Niet één ochtend met een centimeter sneeuw die 's middags alweer verdwenen is. Maar een echt pak sneeuw dat ruim een week is blijven liggen. Fantastisch toch?
Voor de samenleving lijkt het een ellende te zijn, te horen aan het klagen van de mensen om mij heen. Maar wat betekent nu één weekje even wat rustiger aan doen en wat voorzichtiger doen. Tegen die mensen zeg ik: geniet plaats van klagen.
Voor de fotograaf is het sowieso een feest. Het biedt de kans op voor Nederland inmiddels unieke beelden. Daarom vroeg ik aan de leden van Photofacts Academy om foto's in te sturen. Eén beeld per persoon. Het aantal inzendingen was enorm, waarvoor mijn dank.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
