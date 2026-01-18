Photofacts Academy

Nando Harmsen

De mooiste sneeuwfoto's van onze leden

zondag 18 januari 2026, 15:51

Ik vroeg aan de leden van Photofacts Academy om hun mooiste sneeuwfoto's in te sturen. Nederland in de sneeuw is tegenwoordig een vrij uniek verschijnsel, dus dat mag in het zonnetje staan. Net als onze leden.

Elk jaar fotografeer ik sneeuwlandschappen. Dat doe ik op Lofoten in Noorwegen. In Nederland is de kans op sneeuw bijna oneindig veel kleiner. Wil je sneeuw, dan moet je naar de Belgische Ardennen, want daar is de kans groter.

Maar 2026 begon met een witte deken over Nederland. Niet één ochtend met een centimeter sneeuw die 's middags alweer verdwenen is. Maar een echt pak sneeuw dat ruim een week is blijven liggen. Fantastisch toch?

Voor de samenleving lijkt het een ellende te zijn, te horen aan het klagen van de mensen om mij heen. Maar wat betekent nu één weekje even wat rustiger aan doen en wat voorzichtiger doen. Tegen die mensen zeg ik: geniet plaats van klagen.

Voor de fotograaf is het sowieso een feest. Het biedt de kans op voor Nederland inmiddels unieke beelden. Daarom vroeg ik aan de leden van Photofacts Academy om foto's in te sturen. Eén beeld per persoon. Het aantal inzendingen was enorm, waarvoor mijn dank.

Anne marie velsen

Foto gemaakt door: Anne Marie Velsen

Donald Willemsen

Foto gemaakt door: Donald Willemsen

Fotografie robert

Foto gemaakt door: Fotografie Robert

Gerda g

Foto gemaakt door: Gerda G.

Henk boter

Foto gemaakt door: Henk Boter

Nel walet

Foto gemaakt door: Nel Walet

Piet sanders

Foto gemaakt door: Piet Sanders

Andre barendrecht

Foto gemaakt door: Andre Barendrecht

Anita Frickus

Foto gemaakt door: Anita Frickus

Boom van den Jan

Foto gemaakt door: Jan van den Boom

Cees v d C

Foto gemaakt door: Cees v.d. C.

Eddy Koninckx

Foto gemaakt door: Eddy Koninckx

Eddy Westdijk

Foto gemaakt door: Eddy Westdijk

Geert Broeks

Foto gemaakt door: Geert Broeks

Ger van Veen

Foto gemaakt door: Ger van Veen

Gerrit Jan Liefers

Foto gemaakt door: gerrit Jan Liefers

Gery Stam

Foto gemaakt door: Gery Stam

Hans

Foto gemaakt door: Hans

Inekevkempen

Foto gemaakt door: Ineke v. Kempen

Jan Mackloet

Foto gemaakt door: Jan Mackloet

JanWillem van der Helm

Foto gemaakt door: Jan Willem van der Helm

Lodewijk van Pol

Foto gemaakt door: Lodewijk van Pol

Marc Van Caesbroeck

Foto gemaakt door: Marc van Caesbroeck

Margot Kleinpenning

Foto gemaakt door: Margot Kleinpenning

Marian Maters

Foto gemaakt door: Marian Maters

Marleen Houben

Foto gemaakt door: Marleen Houben

Marleen Vermeersch

Foto gemaakt door: Marleen Vermeersch

MoniqueSchaefer

Foto gemaakt door: Monique Schaefer

Peter Pors

Foto gemaakt door: Peter Pors

Rob Smit

Foto gemaakt door: Rob Smit

Toon Bertens

Foto gemaakt door: Toon Bertens

Wil van Gorp

Foto gemaakt door: Wil van Gorp


Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

0 reacties

    Er zijn nog geen reacties op dit artikel.
    Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!

Deel jouw mening

