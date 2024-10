Fotograferen met een vintage lens, of een manual lens

Een 100mm objectief is perfect voor portretten. Dat ga ik ook nog fotograferen met deze Meyer-Optik Trioplan.

Je moet natuurlijk wel van dit soort bokeh houden. Het is vaak een kwestie van you love it, or you hate it. Ik vind het fantastisch. Ik denk er nu ook over om eens te kijken naar een objectief met een swirl-bokeh, zoals bij de Helios 44-2.