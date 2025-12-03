Meer: Software
Adobe meld: niet compatible. Wat nu?woensdag 3 december 2025, 16:32 door Nando Harmsen | 53x gelezen | 0 reacties
Elk jaar komen er een nieuwe versies van de software van Adobe. Er komt een moment dat je dan een melding 'niet compatible' krijgt. Dat is zeker van toepassing voor wie al een wat oudere computer gebruikt.
Elk jaar een nieuwe versie van de software waarmee je de foto's op je computer beheert is natuurlijk mooi. Dat is een van de dingen waarvoor je natuurlijk die jaarlijkse kosten betaald. Die nieuwe versies stellen wel nieuwe eisen.
Elke nieuwe software versie van Photoshop, Lightroom en Lightroom Classic vraagt meer van je computer. Meer geheugen, meer rekenkracht, meer opslag, en grafische prestaties. Er komt dus een moment dat je computer niet meer voldoet.
Als dat het geval is, kan je de nieuwste versie van de software niet meer installeren. Je computer voldoet niet meer aan de minimale systeemvereisten van de software. Om het kort door de bocht te brengen: je computer is te oud.
Misschien is dat inderdaad het geval, als je al vijf of tien jaar met dezelfde computer werkt. Maar misschien heb je een meer recente computer. In dat geval kan het zijn dat je te weinig geheugen hebt, of een grafische kaart die niet snel genoeg is.
Hierboven staan de minimale systeemvereisten van Lightroom Classic versie 15. Je vindt ze terug op de website van Adobe. Voor Lightroom kan je ze hier vinden.
Als je dit punt bereikt hebt, ben je verplicht om je computer ofwel te upgraden, of als je computer inderdaad heel oud is een nieuwe te kopen.
Soms is een upgrade voldoende, zoals meer RAM geheugen installeren. Of een grotere harde schijf. Of een nieuwe videokaart. Soms moet je zoveel upgraden dat het voordeliger is om iets nieuws te kopen.
Hierboven staan de minimale systeemvereisten van Photoshop versie 26. Je vindt ze terug op de website van Adobe.
Verplicht een nieuwe computer kopen is natuurlijk zuur, maar zo werkt het nu eenmaal als je de nieuwste software wilt hebben. Wil je geen upgrade of nieuwe computer, dan moet je bij de laatste software blijven die nog wel werkt.
Dit betekent echter niet dat je de software niet meer kunt gebruiken. Gelukkig maar. Oudere versies van Lightroom, Lightroom Classic en Photoshop werken ook nog steeds. En ze zullen het blijven doen. In het geval van Adobe nog een lange tijd.
Met software is het dus hetzelfde als met camera's. Is je camera te oud, dan moet je een nieuwe kopen als je de nieuwste snufjes wilt gebruiken. Is je computer te oud, dan moet je een nieuwe kopen om die nieuwste snufjes te kunnen gebruiken.
Of je besluit om voor de alternatieven te gaan zoals Luminar, Affinity, of welke dan ook. Maar bedenk, dat ook hier de nieuwste software, of upgrades een keer de melding 'niet compatible' kunnen gaan geven.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
