Adobe meld: niet compatible. Wat nu?



Hierboven staan de minimale systeemvereisten van Photoshop versie 26. Je vindt ze terug op de website van Adobe.



Verplicht een nieuwe computer kopen is natuurlijk zuur, maar zo werkt het nu eenmaal als je de nieuwste software wilt hebben. Wil je geen upgrade of nieuwe computer, dan moet je bij de laatste software blijven die nog wel werkt.



Dit betekent echter niet dat je de software niet meer kunt gebruiken. Gelukkig maar. Oudere versies van Lightroom, Lightroom Classic en Photoshop werken ook nog steeds. En ze zullen het blijven doen. In het geval van Adobe nog een lange tijd.



Met software is het dus hetzelfde als met camera's. Is je camera te oud, dan moet je een nieuwe kopen als je de nieuwste snufjes wilt gebruiken. Is je computer te oud, dan moet je een nieuwe kopen om die nieuwste snufjes te kunnen gebruiken.



Of je besluit om voor de alternatieven te gaan zoals Luminar, Affinity, of welke dan ook. Maar bedenk, dat ook hier de nieuwste software, of upgrades een keer de melding 'niet compatible' kunnen gaan geven.



