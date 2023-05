Een zwevende appel in partjes fotograferen

Ik zag een tijd geleden een foto van een doorgesneden appel die zomaar in de lucht hing. Hoe was dat gedaan? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ik ging op zoek naar de methode en het blijkt eenvoudiger te zijn dan ik dacht. Hoewel, misschien toch niet helemaal. Een ding is zeker, het is een gezonde bezigheid.