Fotograferen in een hippe stad!

Stedenfotografie is ontzettend leuk en afwisselend. Want wat kun je er eigenlijk niet fotograferen?! Een grote stad leent zich goed voor bijvoorbeeld straatfotografie, maar ook om mooie etalages, knusse steegjes of prachtige gebouwen vast te leggen.



Eten en drinken is nooit ver weg en bij 'slecht' weer sta je zo maar ergens binnen.



Aan leuke hippe steden geen gebrek in ons land. Afhankelijk van je voorkeur kun je je richten op een bepaald deel van een stad. Reis je met de trein dan is vaak het station al een te gekke plek om te beginnen. De keuze viel dit keer op Strijp-S, een urban hotspot in Eindhoven.