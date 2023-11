Wat voor onderwerp zou jij graag willen zien?

Opnamen van paddenstoelen fotograferen met een regenbui. Dit zijn leuke dingen om over te vertellen.

Wil jij ook gave foto's maken?

Maar wat zijn die onderwerpen die jou interesseren? Waar moeten de artikelen over gaan? Ik denk dat die vragen het beste beantwoord kunnen worden door jou, en alle andere lezers van dit fotografie blog.Daarom stel ik aan jou de vraag: over wat voor onderwerp zou jij graag een artikel zien? Dat kan vanalles zijn, dus verras me.Bedenk wel dat het geen uitgebreide verzameling tutorials kan worden, want daar hebben we Photofacts Academy voor. Maar zo nu en dan eentje is natuurlijk geen probleem. Wie weet maak ik dan ook nog wel een video erover.Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Waarover mag ik volgens jou in de komende maanden over gaan schrijven? Ik kijk met interesse uit naar je suggestie of suggesties.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.