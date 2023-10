Paddenstoelen zonder macro objectief, en nog een paar extra tips

Paddenstoelen fotograferen is een leuke bezigheid. Het is ideaal als je daar een macro objectief voor gebruikt. Je kan dan zonder problemen dichtbij komen tot de weergave 1:1 is. Heb je geen macro objectief? Dan hoeft dat geen probleem te zijn.



Wist je dat voor paddenstoelen het niet altijd nodig is om een 1:1 vergroting te hebben? Met die vergroting wordt je onderwerp op ware grote op de sensor afgebeeld. Dat betekent dat een paddenstoel van 3 cm hoogte al niet meer op de foto past met een 1:1 vergroting.