Fotografietips voor de zonsverduistering op 10 juni

Op donderdag 10 juni is er een gedeeltelijke zonsverduistering vanuit Nederland en België te zien. Dat betekent dat de Maan voor de Zon door zal bewegen zodat het lijkt alsof er een hap uit de Zon genomen wordt. In dit artikel geef ik je een paar heel belangrijke tips voor als je dit op de foto wilt zetten.



Tijdens deze gedeeltelijke verduistering zal gemiddeld 29 procent van de diameter van de Zon bedekt worden door de Maan. Dit is gelijk aan 17 procent van haar oppervlakte.



De Maan trekt noordelijk langs de Zon. Zodoende zal de verduistering groter worden naarmate je verder noordelijk bent.





Zo zal de maximale verduistering eruit zien (bron: hemel.waarnemen.com)

Onderschat het gevaar voor je ogen niet

NIET zonder bescherming naar de zon kijken



NIET door een dubbele zonnebril, glaasje met roet, lasbril, of CD kijken



NIET door een verrekijker of telescoop, of tele-objectief kijken



In Rusland, Groenland, en Canada is deze zonsverduistering als een ringvormige verduistering te zien, omdat de Maan te ver van de Aarde verwijderd is om dezelfde schijnbare diameter als de Zon te hebben.In Luik zal de bedekking 12,9 procent van de zonneschijf zijn. In Den Helder zal het 19,3 procent zijn. In totaal zal de verduistering gemiddeld 2 uur en 7 minuten duren, tussen 11:19 uur en 13:31 uur met het maximum om 12:23 uur (gemiddeld).Deze verduistering is niet voldoende om het donkerder te maken, maar het is wel merkbaar en zeker zichtbaar met het blote oog. Hou er wel rekening mee dat je NOOIT zonder goede bescherming naar de zon mag kijken. Zorg dus voor een speciale eclips bril.De volgende manieren moet je absoluut NIET DOEN om te voorkomen dat je ernstige en blijvende schade aan je ogen krijgt. Je wordt gedeeltelijk of helemaal blind.