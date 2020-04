Kijktip: Canon Talks at Home

Tijdens Canon Talks at Home wordt er iedere week een nieuwe talk opgenomen door verschillende Canon content creators en opkomende talenten vanuit huis. Hierin nemen zij je mee in de wereld van beeldcreatie.



Van inspiratie voor creatieve fotografie bij jou thuis, tot handige tips & tricks hoe je als content creator kunt groeien op social media en hoe je met video-opnames een visueel verhaal vertelt. Het is voor ieder wat wils. Of je nu je techniek en skills wilt verbeteren, inspiratie op wilt doen van andere content creators en/of simpelweg entertaind wilt worden.



Benieuwd? Canon Talks at Home is te volgen via IGTV op de Instagrampagina van Canon Nederland. De eerste aflevering staat inmiddels online, en wordt elke woensdag en zondag om 17:00 uur aangevuld met een nieuwe inspirerende talk.



In totaal zullen er 16 afleveringen verschijnen, acht weken lang dus. Topics variŽren van food- tot familiefotografie vanuit huis, vloggen, personal branding, de inzet van social media, home printing, en ga zo maar door. Kijken dus!