Review: Canon EOS R5 mark II

Instellingen voor pre-capture en andere continu opname mogelijkheden.

De EOS R5 mark II in de praktijk

Het gebruik van de EOS R5 mark II verschilt niet veel van zijn voorganger. Het enige waar regelmatig op misgegrepen wordt is de aan en uitschakelaar. Gebruik je die, dan kom je erachter dat het de video/foto schakelaar is. Dit is een kwestie van wennen.Er was weinig tijd om de autofocus in detail te vergelijken met de voorganger. Het is wel goed om te merken dat de camera snel en nauwkeurig werkt. De AF-sturing met je oog werkt voor zover ik kan beoordelen beter dan dat van de Canon EOS R3. Het is een fijne optie, mits je het onderwerp blijft 'aankijken'.