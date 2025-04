Canon kondigt de RF 75-300mm f/4-5.6 aan

De minimale scherpstelafstand op 300mm is 1,5 meter. De lensopening is maximaal f/5.6 op dit brandpunt. Er zijn zeven lamellen die een cirkelvormig diafragma vormen voor een mooie achtergrondonscherpte.



De lengte van het objectief is 146,1mm, maar het wordt langer wanneer er ingezoomd wordt. Het gewicht van het objectief is slechts 507 gram.



Het objectief is vanaf mei 2025 verkrijgbaar voor een adviesprijs van slechts 309 euro.



