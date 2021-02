Landschapsfotografie tip: exposure to the right

Grote contrastverschillen zijn niet ongewoon in landschapsfotografie. Dit kan betekenen dat er delen in een foto te licht, of te donker kunnen zijn. Door exposure to the right te gebruiken, stel je de belichting zo optimaal mogelijk in.



Een camera kan meer verschillen tussen licht en donker vastleggen dan wat je op de achterkant van je camera ziet na het maken van de foto. Dat is immers een jpeg afbeelding en het bijbehorende histogram, zelfs als je in raw fotografeert.



Veel van die beeldinformatie zit als het ware verborgen in de donkere delen van het histogram. Dit geldt niet voor een jpeg afbeelding want die heeft niet meer informatie opgeslagen, maar min of meer wel voor een raw beeld.