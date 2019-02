Morgen (dinsdag-)avond om 20:00 uur supersneeuwmaan

Supermaan

Vanuit Nederland kun je zo'n maan maar zo'n 3 tot 4 keer per jaar zien. De supermaan lijkt dan groter en feller te zijn dan een 'normale' volle maan. De supermaan van morgen heet de 'supersneeuwmaan' omdat er in die tijd van het jaar vaak sneeuw viel. Het is de tweede volle maan van het jaar.Technisch gesproken is de supermaan van morgen eigenlijk de enige 'echte' supermaan, omdat hij dan het dichtst bij de aarde staat. Het hangt natuurlijk wel van de bewolking af of je de maan morgen te zien krijgt. Er zal morgen wel sprake zijn van opklaringen, maar dan vooral in het zuiden van Nederland.Boven het noorden is er morgen in de avond en nacht waarschijnlijk sprake van veel bewolking en misschien zelfs wat regen...