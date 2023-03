Nep reisfoto's maken met behulp van een televisie

Die reisfoto's hebben ze namelijk gemaakt met behulp van een televisie. Een creatieve en goed uitgevoerde manier om bijzondere foto's te maken vanuit je woonkamer.





Het gebruik van een televisie op deze wijze is waarschijnlijk voor vele zelfs een stuk makkelijker dan een achtergrond in Photoshop vervangen. Bovendien is dit een mooie manier om het licht uit de scene ook op je model te laten vallen.De fotografen hebben gebruik gemaakt van een Sony A7 mark 4 voorzien van een 85mm f/1.4 objectief. Het kan uiteraard met elke camera en objectief, al is een beetje telelens wel handig om te voorkomen dat de televisieranden in beeld komen.Op hun kanalen vind je nog veel meer creatieve praktische effecten om bijzondere foto's te maken.