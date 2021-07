De video moet je niet te serieus nemen. Het is als geintje bedoelt en moet als dusdanig ook bekeken worden. Het laat op een aparte manier ook zien dat je niet moet overdrijven als je het over je camera of cameramerk hebt. Dat is iets wat veel gebeurd, en niet alleen over Leica.



Uiteindelijk is het belangrijkste dat je plezier beleeft aan de fotografie, en dat het gebruik van je camera plezierig is. Als dat plezierig gebruik met een Leica is, of met een Fujifilm, of een Sony, of welk ander merk dan ook, dat maakt niet uit.