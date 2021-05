Een Sigma lens met een Leica stikker erop?

De lensdiagrammen zoals ze op de Leica en Sigma website te vinden zijn. De overeenkomsten zijn wel heel opvallend.

Leica is er trots op dat alle SL objectieven in Duitsland gemaakt worden. Het blijkt nu dat deze Vario-Elmarit-SL 24-70mm als enige in Japan gemaakt wordt. Weliswaar onder de strenge eisen van Leica, zoals ze zelf verkondigen.De Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm is wat bouw betreft wel heel anders. Het heeft onder andere een volledig metalen behuizing. Het zijn dus niet volledig dezelfde objectieven, maar het optische gedeelte lijkt verdacht veel op dat van Sigma.Op zich hoeft het helemaal geen probleem te zijn als een goed bestaand lensontwerp gebruikt wordt. Immers, waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden?Hou er wel rekening mee dat er een aanzienlijk prijsverschil is. De Sigma voor ongeveer 1.200 euro. Voor de Leica moet ongeveer 2.600 euro neergeteld worden.