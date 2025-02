Sigma BF fullframe camera aangekondigd

De Sigma BF is gemaakt uit een enkel blok aluminium. Op de body zijn twee displays te vinden; een groter scherm en een heel compact schermpje die laat zien welke instelling actief is.



De camera heeft geen geheugenkaart slot, maar in plaats daarvan 230 gigabyte aan intern geheugen. Genoeg voor 14.000 Jpegs, 4.300 RAW bestanden of 2,5 uur aan video. Foto's zet je over naar je computer via een USB-C kabel.



De Sigma BF komt beschikbaar in zwart en in zilver en gaat zo'n 2.000 euro kosten. Sigma's i-series objectieven met vaste brandpuntsafstand komen ook beschikbaar in bijpassend zilver.



