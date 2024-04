Sigma heeft een 50mm F1.2 DG DN Art voor de L en E-mount geïntroduceerd

Het objectief is met 745 gram licht vergeleken met de concurrentie. De lengte is 10,9 centimeter, met een filtermaat van slechts 72mm. Het is bovendien spatwaterdicht.



Het objectief heeft een diafragmaring waarvan het klik-geluid uitgeschakeld kan worden, een focus-mode schakelaar en een AFL-knop. De autofocus motor is een een High-response Linear Actuator (HLA) waarmee hoge snelheid autofocus mogelijk is.



De 50mm f/1.2 DG DN Art is vanaf de derde week van april 2024 beschikbaar voor L-mount en F-mount voor 1.499 euro.



