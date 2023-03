Humane; een nieuwe draagbare AI camera?

Het bedrijf is in 2018 opgericht door Imran Chaudhri en Bethany Bongiorno, twee voormalige Apple medewerkers. Inmiddels is er als 230 miljoen dollar aan investeringen opgehaald door de start-up.



Het idee lijkt te zijn dat je een apparaat bij je draagt dat continue opnames maakt. De kunstmatige intelligentie van Humane zou de beelden vervolgens automatisch verwerken. Je kunt zo in verschillende stijlen (zoals documentair, sport, street en landschap) resultaten krijgen in zowel foto als video.



Het bedrijf zou zo in staat zijn de momenten te bewaren die je wil herleven.



Daarnaast zou je het apparaat vragen kunnen stellen over wat je ziet. Bijvoorbeeld welke auto je voor je ziet, wat voor een gebouw ergens staat en dergelijke. Ook zijn er ideeŽn om het apparaat bijvoorbeeld betalingen voor je te laten uitvoeren.



Het klinkt als iets waar privacy voorstanders niet enthousiast van zullen worden. Persoonlijk vind ik het ook zeker wel interessant klinken.



Het is nog even afwachten wanneer het nieuwe product aangekondigd wordt.



Via: Petapixel



