Deze kleinere sensormaat zien we momenteel ook terug bij de beter betaalbare camera's van het merk (en van andere merken overigens). Zoals de Canon EOS 90D of de 850D.



De drie nieuwe camera's zouden Canon EOS R7, R8 en R9 genoemd worden en uiteraard voorzien zijn van Canon's RF-vatting.



De R8 zou gericht zijn op vloggers en vervangt wellicht de EOS M-lijn. De R9 zou de absolute instapper zijn; de goedkoopste instap in het Canon R-systeem.



Via: Canon Rumors



101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.