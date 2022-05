Komt er een Canon systeemcamera met 100 megapixel?

Een 100 megapixel camera komt al jaren regelmatig voorbij in de geruchtenstroom. Ditmaal zou het gaan om een nieuwe R-systeemcamera met een full-frame sensor.





Momenteel is de Canon EOS R5 met 45 megapixel de hoogst verkrijgbare resolutie in het R-systeem. Canon zou echter bezig zijn met een camera die meer dan het dubbele aan resolutie heeft. Mogelijk onder de naam Canon EOS R5s.De S-toevoeging zou logisch zijn. Immers had de Canon EOS 5D ook een 5Ds broer met hogere resolutie (50 megapixel, destijds ook meer dan een verdubbeling).Om optimaal gebruik te kunnen maken van die hoge resolutie zou je waarschijnlijk specifiek gebruik moeten maken van Canon RF objectieven, en dus niet van EF objectieven met een adapter.Eerdere geruchten gingen al over een Canon EOS R1 die in 2023 uit zou komen. Het is niet waarschijnlijk dat die camera over deze 100 megapixels sensor zou beschikken. Dit zou dus gaan om een extra model.