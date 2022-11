Verschijnt Canon EOS R5 mark II midden 2023?

Canon Rumors heeft geruchten opvangen over de opvolger van de populaire Canon EOS R5. Volgens de site is de bron behoorlijk betrouwbaar en zou de Canon EOS R5 mark II in het tweede kwartaal van volgend jaar aangekondigd worden.





Volgens de geruchten zou de R5 mark II beschikken over een 61 megapixel CMOS BSI sensor en in staat zijn 30 foto's per seconde te maken.Het autofocussysteem zou hetzelfde zijn als we nu zien in de R6 mark II en de Canon EOS R3. Video zou op de nieuwe camera met een maximale resolutie van 8K opgenomen kunnen worden op maar liefst 60 beelden per seconde. De huidige R5 kan 8K video schieten met 30 beelden per seconde.In de camera zouden 2 CFexpress type B kaartsloten zitten. Dat zou ik persoonlijk niet handig vinden; deze kaarten zijn namelijk nog erg prijzig en bieden voor fotografie eigenlijk geen voordelen. Liever houd ik ook een SD kaartslot over.Voor mezelf zie ik nog niet direct een reden om te upgraden naar de mark II. Ik heb nu de Canon EOS R5. De nog hogere resolutie zou leuk zijn, maar het is niet zo dat ik nu pixels te kort kom.Zou de Canon EOS R5 mark II iets voor jou zijn?