5 tips: Hoe krijg je inspiratie voor een nieuw fotoproject

De valkuil van fotografie is dat je er zo mee bezig kunt zijn. Letterlijk, bedoel ik. Je zou bijna vergeten dat het een middel is, een middel om je verhaal te vertellen. Maar de meesten komen nooit zo ver, en dat is zonde. Daarom hieronder een handleiding in 4 stappen.





1. Gebruik fotografie als een middel, niet als doel

1. Koop een notitieboekje (en schrijf erin)

Het verleidelijk om bezig te zijn met fotografie zlf: je koopt de laatste / beste / duurste / meest populaire objectieven, je bent geabonneerd op fototijdschrijften en op je laptop staat de meest recente nabewerkingssoftware.Op zich niks mis mee natuurlijk mits je daar blij van wordt. Maar bij mij blijft er dan toch iets knagen. Want als je je enkel richt op fotografie als doel, dan is de kans groot dat je fotowerk bestaat uit losse foto's die nauwelijks onderlinge samenhang vertonen.Wanneer jouw camera slechts een middel is om jouw eigen visie te delen, verandert er iets in de manier van fotograferen. Je gaat dan veel meer tijd besteden aan de keuze voor een thema waar je langere tijd aan werkt.Hoe vind je jouw thema? Daarvoor moet je beginnen bij jezelf: wat vind je interessant, hoe kijk jij naar de wereld? Jouw onderwerpkeuze is hetgeen waarmee je je onderscheid van andere fotografen. En de kunst is om jouw andere blik goed te vertalen in een fotografisch beeld dat past bij jouw stijl.Tijd om concreet te worden. Wat doe ik dan om tot mijn onderwerp te komen?De eerste en meest belangrijke keuze die een fotograaf maakt, is wat hij gaat fotograferen. Dat kun je aan het toeval overlaten, of je gaat er serieus mee aan de slag. Dat betekent dat je moet doorgronden wat jj wil vertellen. Stap n is daarom om alles op te schrijven wat je interesseert.