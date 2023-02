Maak ook eens fotoserie in plaats van een enkele foto

De nieuwste foto opdat de wolken zo mooi waren. (24mm, ISO400, f/11, 1/40s)

Cursus Compositie in landschapsfotografie

Dit wordt dan mijn derde fotoserie die ik ga maken. Ik heb geen haast, dit mag een jaar duren, of meerdere jaren. Het is ook niet nodig om er tientallen foto's van te hebben, en ik wil er geen obsessie van maken om dit mezelf te verplichten. Ik zie wel wat het zal opleveren.Nu ik erover nadenk, in de jaren tachtig en negentig heb ik dit ook al eens gedaan. Een bospad in vier jaargetijden. Die kan ik helaas hier niet laten zien, want die zijn analoog. Misschien dat ik die foto's weer eens ga opzoeken.Misschien is dit ook een leuk idee voor jou. Ga een bepaalde plek herhaaldelijk fotograferen. Dat hoeft geen landschap te zijn, dat kan ook iets anders zijn.Probeer vanuit dezelfde plek te fotograferen, met ongeveer hetzelfde brandpunt. Het hoeft niet exact te zijn, vergelijkbaar is goed genoeg.Meer weten over hoe je mooie landschapsfoto's kunt maken? Je ontdekt alles over het maken van de juiste compositie in je landschapsfotografie in de cursus Compositie in Landschapsfotografie.