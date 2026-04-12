De lente in beeld brengen

De lente in beeld brengenzondag 12 april 2026, 13:31 door Nando Harmsen | 61x gelezen | 0 reacties
Als de lente aanbreekt, komt de natuur weer langzaam tot leven. Niet alleen de natuur, maar ook wij als mens lijken opnieuw te ontwaken. Het is heerlijk om de lente in beeld te brengen. Ik heb vijftien foto's geselecteerd ter inspiratie.
De foto's die ik gekozen heb, zijn op één na allemaal in maart 2026 gemaakt. Het is een 'bloemlezing' - deze woordkeuze is met opzet - van de ontluikende lente. Geen landschap, maar blaadjes, bloemetjes en de nieuwe knoppen aan de takken.
Dit zijn beelden waarvoor je niet ver hoeft te gaan. Het is in het park om de hoek, in het bos vlakbij of tussen de velden tijdens de wandeling met de hond. Pak je camera, kies één objectief, en leg de ontluikende lente daarmee vast. Zo heb ik het gedaan.
Door één objectief te kiezen leg je jezelf beperkingen op, ik weet het. Maar daar staat tegenover dat het je forceert om anders te kijken. Out of the box. Buiten je comfort zone. Voor mij werkt het bevrijdend om niet te hoeven denken over brandpunt. Wie weet voor jou ook.
Ik heb de exif data vermeld, voor wie het graag wil weten. Maar bedenk, met één objectief, één brandpunt, is scherptediepte de enige instelling die je hoeft te kiezen, en dat is bij mij meestal de grootste lensopening. De rest is gewoon zorgen dat de belichting klopt.
De objectieven zijn allemaal antieke (vintage) objectieven. Deze zijn met een simpele adapterring op mijn Canon EOS R5 geschroefd. De objectieven zijn gekozen voor de unieke, kenmerkende bokeh.
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
