De lente in beeld brengen

zondag 12 april 2026, 13:31 door | 61x gelezen | 0 reacties

Als de lente aanbreekt, komt de natuur weer langzaam tot leven. Niet alleen de natuur, maar ook wij als mens lijken opnieuw te ontwaken. Het is heerlijk om de lente in beeld te brengen. Ik heb vijftien foto's geselecteerd ter inspiratie.

De foto's die ik gekozen heb, zijn op één na allemaal in maart 2026 gemaakt. Het is een 'bloemlezing' - deze woordkeuze is met opzet vrolijk - van de ontluikende lente. Geen landschap, maar blaadjes, bloemetjes en de nieuwe knoppen aan de takken.

Nando inspiratie lente

Carl-Zeiss Jena Biotar T 2/5,8cm - ISO100 - f/2 - 1/2500s

Dit zijn beelden waarvoor je niet ver hoeft te gaan. Het is in het park om de hoek, in het bos vlakbij of tussen de velden tijdens de wandeling met de hond. Pak je camera, kies één objectief, en leg de ontluikende lente daarmee vast. Zo heb ik het gedaan.

Door één objectief te kiezen leg je jezelf beperkingen op, ik weet het. Maar daar staat tegenover dat het je forceert om anders te kijken. Out of the box. Buiten je comfort zone. Voor mij werkt het bevrijdend om niet te hoeven denken over brandpunt. Wie weet voor jou ook.

Ik heb de exif data vermeld, voor wie het graag wil weten. Maar bedenk, met één objectief, één brandpunt, is scherptediepte de enige instelling die je hoeft te kiezen, en dat is bij mij meestal de grootste lensopening. De rest is gewoon zorgen dat de belichting klopt.

Nando inspiratie lente 2

Meyer-Optik Görlitz Trioplan 2,8/100mm - ISO400 - f/2,8 - 1/6400s

Nando inspiratie lente 3

Meyer-Optik Görlitz Trioplan 2,8/100mm - ISO200 - f/2,8 - 1/8000s

Nando inspiratie lente 4

Meyer-Optik Görlitz Trioplan 2,8/100mm - ISO400 - f/2,8 - 1/1600s

Nando inspiratie lente 5

Meyer-Optik Görlitz Trioplan 2,8/100mm - ISO400 - f/2,8 - 1/8000s - in-camera dubbele belichting

Nando inspiratie lente 6

Meyer-Optik Görlitz Trioplan 2,8/100mm - ISO100 - f/2,8 - 1/1000s - in-camera dubbele belichting

Nando inspiratie lente 7

Carl-Zeiss Jena Biotar T 2/5,8cm - ISO400 - f/2 - 1/8000s

Nando inspiratie lente 8

Carl-Zeiss Jena Biotar T 2/5,8cm - ISO100 - f/2 - 1/2500s

Nando inspiratie lente 9

Meyer-Optik Görlitz Domiron 2/50mm - ISO800 - f/2 - 1/640s

Nando inspiratie lente 10

Meyer-Optik Görlitz Domiron 2/50mm - ISO800 - f/2 - 1/1600s

Nando inspiratie lente 11

Meyer-Optik Görlitz Domiron 2/50mm - ISO800 - f/2 - 1/640s

Nando inspiratie lente 12

Helios 44-2 Zebra 2/58mm - omgekeerde frontlens (Petzval modificatie) - ISO200 - f/2 - 1/3200s

Nando inspiratie lente 13

Helios 44-2 Zebra 2/58mm - omgekeerde frontlens (Petzval modificatie) - ISO200 - f/2 - 1/2500s

Nando inspiratie lente 14

Helios 44-2 Zebra 2/58mm - omgekeerde frontlens (Petzval modificatie) - ISO200 - f/2 - 1/3200s

Nando inspiratie lente 15

Meyer-Optik Görlitz Domiron 2/50mm - ISO100 - f/2 - 1/3200s


De objectieven zijn allemaal antieke (vintage) objectieven. Deze zijn met een simpele adapterring op mijn Canon EOS R5 geschroefd. De objectieven zijn gekozen voor de unieke, kenmerkende bokeh.

Wil jij ook gave foto's maken?

Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.

14 dagen gratis fotografiecursussen kijken

Nando Harmsen

Over de auteur

Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.

Ook interessant

Toon alle artikelen binnen Inspiratie
home
Van Beeld naar Kunst met Micky Hoogendijk
Sportfotobijbel

Photofacts wordt mede mogelijk gemaakt door


Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox

40.086 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via Facebook. Aanmelding beveiligd met Google reCaptcha.

Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!

Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.

Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen

Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.



Nee, ik maak al fantastische foto's van kinderen

Om Photofacts.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid. akkoord