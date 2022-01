De lockdown en block survival guide

Tja, de titel laat misschien lijken alsof ik dit artikel veel te laat heb geschreven, en laten we inderdaad hopen dat we voorlopig niet meer te maken krijgen met nog meer nieuwe lockdowns, maar het geheel van de afgelopen twee jaar heeft me wel aan het denken gezet en geleidt tot uiteindelijk dit artikel.



Zie het dus meer als een retrospectief, met tips voor de toekomst, en de tips zijn natuurlijk van toepassing op alle soorten van 'beperkingen voor onze creativiteit'.



Ineens was het daar, een virus waardoor we niet meer ons werk konden doen. Al jaren ben ik werkzaam als fotograaf, maar bovenal met workshops/demo's etc. Voor het werk wat ik doe moet ik werken met andere mensen, alleen al een model is noodzakelijk en dat was lange tijd niet mogelijk.



Net als vele van jullie (waarschijnlijk) belande ik de eerste paar weken op de bank met Netflix/prime etc. en om eerlijk te zijn... als iemand mij vier jaar geleden had verteld dat we een periode met lockdowns zouden krijgen waarin je verplicht thuis zat, had ik waarschijnlijk geroepen: 'Oh heerlijk, werken aan mijn muziek, lekker fietsen en natuurlijk rust nemen'.



Want laten we er geen doekjes om winden, de meesten mensen van ons werken hard en snakken vaak best naar wat rust, maar als je dan 'verplicht' een sabbatical moet nemen storten ineens al die ideeën in elkaar en beland je op de bank, wat gaat er fout?



Gedurende workshops hoor ik veel excuses. Van 'Ik kan dat niet, want ik heb de verkeerde lens' tot 'Ik kan dat niet want...'. En vul letterlijk alles maar in.



Ik start altijd mijn workshops met een soort van moto.



'In life there are three choices: Give in, Give up or Give it everything you've got.'



In het Nederlands loopt dit wat minder lekker, maar het komt erop neer dat je OF bij de pakken neer kan gaan zitten, je ervoor kiest maar gewoon te doen wat mogelijk is, of je gaat 100 procent mee met de nieuwe situatie.



Dit is dus mijn motto, maar toch belandde ik (net als vele) de eerste weken op de bank.



Wij als creatieve mensen moeten bezig zijn, maar we vergeten soms dat buiten ons eigen vakgebied er zoveel meer is. En bovenal dat we van al die facetten van de fotografie kunnen bijleren.



Dus hoewel dit artikel de naam en thema lockdowns heeft, zou je het ook kunnen betrekken op letterlijk elke andere vorm van 'block'. Want dat is het in feite.





Dus hoe kom je eruit?

Voor mij was het op een gegeven de realisatie dat dit nog wel even ging duren en dat ik waarschijnlijk voorlopig geen modellen voor de camera zou hebben. Maar dit betekend niet dat ik mezelf niet kan verbeteren... Toch?Qua fotografie heb ik besloten om wat 'probleem' gebieden aan te pakken. Een model uitlichten dat lukt me wel redelijk, maar kleinere dingen is toch soms wel een uitdaging. Helemaal om dit in een concept te vangen.Met een model kun je nog eens een leuke outfit maken of werken met expressie, maar wat doe je in vredesnaam met een product?Ik ben geen product fotograaf, en begrijp me goed, een product op een witte achtergrond fotograferen dat lukt me wel, maar om echt een verhaal te vertellen, de essentie van een product naar buiten te laten komen. Dat is hele andere koek.Voor mij is het voornamelijk een bepaalde sfeer die een product bij me oproept, en daar zie ik dan als een van de hoofd elementen voor die sfeer kleur.In dit geval heb ik geprobeerd een sfeer te maken die ik vond passen bij het pedaal, wat elementen op de achtergrond en natuurlijk een lichtbron gericht op het onderwerp zelf.