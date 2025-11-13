Vul een saaie lucht met iets

Meer: Landschapsfotografie
Vul een saaie lucht met ietsdonderdag 13 november 2025, 16:08 door Nando Harmsen | 48x gelezen | 0 reacties
Heb je een saaie lucht in een landschap? Laat dan de lucht uit beeld. Of je vult de lucht met iets in het landschap.
Een mooie lucht staat goed in een landschapsfoto. Maar je krijgt niet altijd die mooie lucht ter beschikking. Soms is de lucht saai en oninteressant. Je kan dan de foto niet maken en later terug komen. Of je lost het probleem op.
Een van de oplossingen is het uit beeld houden van de oninteressante lucht. Dat levert een heel ander soort foto op. In feite bestaat deze oplossing uit 'iets anders' in het landschap fotograferen.
Het kan ook anders. Wil je een compositie die een lucht in beeld vereist? Kies dan een beeldelement waarmee je de lucht kan vullen.
Een boom biedt daarvoor veel mogelijkheden. Kies een plek waarbij de bladeren en takken de saaie lucht vullen. Je hebt alle speelruimte om de vorm van de vulling af te stemmen op wat er in het landschap te zien is.
Neem de tijd om de beste plek te vinden zodat de bladeren in de voorgrond op de mooist mogelijke manier in beeld staan. Bovendien levert deze voorgrond extra diepte.
Voor deze foto's heb ik geëxperimenteerd met een kleurverloop (cyaan/geel), maar ik ben er nog niet over uit of het wel mooi is. Wat vind jij?
Maak kans op ruim 19.000 euro aan prijzen!Wil jij ontdekken hoe je de mooiste foto's kunt maken? Bekijk dan onze online fotografie cursussen. Meer dan 125 cursussen over fotografie, nabewerking en creativiteit.
We bestaan deze week 12 jaar. Dat vieren we met een gave winactie. Word nu lid van Photofacts Academy en ontvang 70 euro korting, ons gloednieuwe boek de Photoshopbijbel én maak kans op meer dan 19.000 euro aan prijzen!
Direct aanmelden met korting + gratis boek + winactie
Over de auteur
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
0 reacties
Deel als eerste jouw mening over dit onderwerp!
Deel jouw mening
Live Fotografie Workshops
Verbeter jouw fotografie in de praktijk met een workshop van Photofacts Academy
Landschap en Compositie
woensdag 19 november 2025
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 5 plaatsen
Portretfotografie in de Studio
vrijdag 12 december 2025
Photofacts Studio, Elst (Gld)
nog 3 plaatsen
Landschap en Compositie
woensdag 21 januari 2026
Bedafse Bergen, Uden (NB)
nog 6 plaatsen
Ook interessant
-
De meerwaarde van een goede voorgrond
door Nando Harmsen
-
Kies het juiste perspectief
door Nando Harmsen
-
De mens in het landschap fotograferen
door Nando Harmsen
-
Doordacht gebruik van voorgrond in een foto
door Nando Harmsen
-
Nu ook Live Workshops bij Photofacts Academy
door Elja Trum
Ontvang wekelijks fotografietips in je inbox
41.007 fotografie enthousiastelingen ontvangen de tips al!
Meer over de wekelijkse mail. Of blijf op de hoogte via
Elja Trum
Photofacts; alles wat met fotografie te maken heeft!Wil je graag mooiere foto's maken en op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de fotografie? Photofacts plaatst leerzame artikelen die gerelateerd zijn aan fotografie. Variërend van product-aankondiging tot praktische fotografietips of de bespreking van een website. Photofacts bericht dagelijks over fotografie en is een uit de hand gelopen hobby project van Elja Trum. De artikelen worden geschreven door een team van vrijwillige bloggers. Mocht je het leuk vinden om een of meerdere artikelen te schrijven op Photofacts, neem dan contact op.Meer over Photofacts
Gratis eBook: Fotograferen van Kinderen
Mis dit niet: Tips voor adembenemende familiekiekjes!
Ontdek 25 praktische tips waardoor je prachtige foto's van je (klein)kinderen kunt maken. Je krijgt van mij ook wekelijks nieuwe fotografietips per mail.